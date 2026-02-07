Chile y China celebran acuerdo de financiamiento para construcción de hospitales en la región chilena de O’Higgins 

SANTIAGO, Empresas de Chile y China celebraron este jueves la firma del acuerdo de financiamiento para la construcción conjunta de dos hospitales en la región de O’Higgins, en la zona central del país sudamericano, que atenderán a 276.000 habitantes.

Durante una ceremonia realizada a cabo en la capital, Santiago, el banquero de Infraestructura y Concesiones del Banco BCI de Chile, José Manuel Lazo, valoró «el cierre de una transacción de largo plazo para la sociedad concesionaria Red O’Higgins para construir más hospitales en Chile».

Lazo afirmó en un discurso que las cooperaciones en el sector privado «son esenciales para el desarrollo de Chile».

En agosto de 2023, el Grupo CRCC Chile, integrado por China Railway Construction Corporation International Limited (CRCCI) y China Railway Construction Group Corporation Limited, presentó su oferta técnica y económica, para luego adjudicarse la obra del proyecto al año siguiente.

En este contexto, el director ejecutivo de CRCCI, Yu Kui, destacó este jueves en su intervención que el proyecto concesionario de la Red O’Higgins «es otro hito importante y efectivo en el ámbito de inversiones médicas en Chile».

«Es el segundo proyecto médico después del hospital de Coquimbo (norte), construido por CRCCI en Chile, que alcanzó en enero de este año el hito de término de su estructura principal», sostuvo el ejecutivo.

Finalmente, el director ejecutivo de Banca de Inversión del banco de inversiones BTG Pactual Chile, Sebastián Mardones, indicó que esta primera etapa refleja «el compromiso de construir infraestructura pública robusta y de calidad».

«Estamos confiados en este acuerdo financiero y queremos marcar la continuidad de una relación de largo aliento que hemos creado», declaró Mardones.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas de Chile, el proyecto Red O’Higgins considera dos recintos de salud en las localidades rurales de Rengo y Pichilemu.

El hospital de Rengo será de mediana-alta complejidad, mientras que el establecimiento de Pichilemu será de baja complejidad.

Ambos centros sumarán 80.000 metros cuadrados de superficie, lo que equivale a 262 nuevas camas hospitalarias para la región.

Las construcciones requieren una inversión de alrededor de 180 millones de dólares. Esto incluye diseño, construcción, mantenimiento de infraestructura y equipamiento.

Confirmado.net – Xinhua