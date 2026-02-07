Galápagos alcanza la gestión responsable de 60.000 neumáticos usados

Galápagos alcanzó un nuevo hito en materia de gestión ambiental al llegar a 60.000 neumáticos usados reciclados, como resultado del programa “Galápagos Libres de Neumáticos Usados 2026”, impulsado por SEGINUS con el respaldo de aliados estratégicos como Metropolitan Touring.

El anuncio se realizó este jueves 05 de febrero en Guayaquil, tras la recepción de seis contenedores con más de 2.000 llantas, que se suman a las más de 58.000 recicladas hasta diciembre de 2025, permitiendo consolidar esta cifra histórica para el archipiélago.

El programa se ejecuta de manera sostenida desde 2019 y articula esfuerzos entre el sector público y privado. En esta operación participan el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, el operador portuario SEPORGALSA y la naviera Pacific Cargo Line, responsables del traslado de los neumáticos desde Galápagos hacia el continente para su tratamiento técnico.

“Llegar a 60.000 neumáticos reciclados en Galápagos confirma que la sostenibilidad se construye con continuidad y método. Este no es un esfuerzo aislado: es una gestión que se sostiene en el tiempo y que hoy muestra resultados verificables”, señaló José Javier Guarderas, Director Ejecutivo.

Desde el sector privado, Metropolitan Touring ha respaldado esta iniciativa como parte de su compromiso con la corresponsabilidad ambiental y la conservación de Galápagos, apoyando soluciones de largo plazo para la gestión de residuos complejos.

“Para Metropolitan Touring, apoyar este programa es una forma concreta de ejercer nuestro compromiso de ser guardianes de la majestuosidad de Galápagos. Creemos en una sostenibilidad que se construye con procesos claros, medibles y replicables, pero también con relaciones basadas en confianza y corresponsabilidad. Sabemos que nuestro futuro en el archipiélago depende del equilibrio entre conservación, comunidad y desarrollo, y por eso seguimos apostando por iniciativas que generan bienestar real y duradero para las personas y el entorno”, afirmó Maggie Crespo, Gerente de Sostenibilidad Corporativa de Metropolitan Touring.

Durante la presentación del balance, se destacó que 2025 registró el mayor volumen anual de reciclaje del programa, con más de 20.000 neumáticos gestionados, superando ampliamente los registros de años anteriores.

SEGINUS explicó que, una vez trasladados al continente, los neumáticos son procesados mediante granulado y pirólisis, tecnologías que permiten reutilizar los materiales y reducir su impacto ambiental, evitando que se conviertan en un pasivo para el archipiélago

Estos resultados marcan un punto de partida para nuevos desafíos en materia de gestión ambiental en Galápagos. En coherencia con una trayectoria que se remonta a más de una década, desde la creación del Centro de Reciclaje Fabricio Valverde con apoyo de la Fundación Galápagos Ecuador, hasta la implementación pionera de logística inversa para residuos complejos, Metropolitan Touring reiteró su compromiso de continuar apoyando iniciativas que fortalezcan la protección del archipiélago y promuevan una gestión ambiental responsable y sostenible. Fin