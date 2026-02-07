Sistema Verde Urbano de Loja, entre los cinco mejores proyectos urbanos del mundo

La iniciativa fue seleccionada como finalista del WRI Ross Center Prize for Cities 2025–2026, en reconocimiento a la articulación entre academia, gobierno local y cooperación internacional.

El proyecto Sistema Verde Urbano de Loja (SVU) fue seleccionado como uno de los cinco finalistas a nivel mundial del WRI Ross Center Prize for Cities 2025–2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes en innovación urbana sostenible. La iniciativa fue elegida entre 334 postulaciones de 230 ciudades en 77 países.

Este reconocimiento destaca el trabajo articulado entre el Municipio de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), el proyecto MoVer Ciudades de la Cooperación Alemana GIZ y otros aliados estratégicos que impulsaron una propuesta integral de planificación urbana basada en la naturaleza.

De manera especial, se resalta la contribución académica y técnica de la UTPL, a través del Departamento de Arquitectura y Urbanidad de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, cuyo equipo docente e investigadores multidisciplinarios desarrollaron de forma decisiva al desarrollo conceptual y metodológico del proyecto, integrando infraestructura verde, movilidad sostenible y planificación urbana.

Para Mercedes Torres Gutiérrez, coordinadora del estudio SVU-UTPL y directora de la maestría en Planificación del Territorio de la UTPL, este reconocimiento valida una nueva forma de concebir la ciudad. Señala que haber sido seleccionados como finalistas de este premio internacional confirma que la naturaleza puede convertirse en la base estructural del desarrollo urbano y territorial, incluso desde ciudades intermedias andinas como Loja, demostrando que la innovación urbana también puede surgir desde contextos latinoamericanos.

Para la catedrática explica que uno de los principales elementos diferenciadores del proyecto fue su enfoque sistémico y multiescalar. “El Sistema Verde Urbano no se planteó como una intervención aislada, sino como un sistema territorial que integra lo rural, lo periurbano y lo urbano, articulando ecosistemas naturales, infraestructura verde y azul, biodiversidad, gestión del riesgo y espacio público, e incorporándose directamente en instrumentos oficiales de planificación (PDOT y PUGS)”, explica.

A ello se suma el trabajo colaborativo entre academia, gobierno local, cooperación internacional y comunidad, lo que permitió construir una propuesta técnicamente sólida y con viabilidad de implementación.

El Sistema Verde Urbano de Loja genera beneficios concretos para la ciudadanía, al mejorar el acceso equitativo a espacios públicos verdes, fortalecer servicios ecosistémicos clave y contribuir a una ciudad más saludable y resiliente. La iniciativa conecta ríos, quebradas, parques y senderos como una red viva que refuerza la identidad local y la apropiación ciudadana del territorio.

Tras este reconocimiento internacional, el principal desafío es avanzar hacia la implementación progresiva del sistema. A futuro, el proyecto se consolida como un modelo replicable para ciudades intermedias, especialmente en contextos andinos y latinoamericanos, aportando a la construcción de territorios más sostenibles y justos. FIN