Colombia impondrá aranceles a Ecuador y lo demandará ante la CAN

Colombia anunció que avanzará con la imposición de aranceles a productos ecuatorianos y presentará una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), luego de que una reunión bilateral de alto nivel no lograra destrabar las diferencias comerciales con Ecuador.
Reunión bilateral sin acuerdo comercial
El encuentro estuvo encabezado por las cancilleres Rosa Yolanda Villavicencio, por Colombia, y Gabriela Sommerfeld, por Ecuador, y contó con la participación de ministros y altos funcionarios colombianos de Defensa, Comercio, Justicia y Energía, así como representantes de Ecopetrol.
La reunión buscaba fortalecer el diálogo político y avanzar en una agenda conjunta sobre seguridad fronteriza, cooperación judicial, energía y comercio, en un contexto regional marcado por tensiones económicas y de seguridad.
Seguridad y cooperación, los avances destacados
En materia de seguridad, Colombia expuso los avances en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, destacando el refuerzo de las capacidades de la fuerza pública en la frontera común. También se revisaron mecanismos de cooperación judicial y energética, sectores considerados estratégicos para la integración y el desarrollo regional.
Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de mantener canales abiertos de coordinación frente a amenazas compartidas y desafíos estructurales en la región andina.
El punto de quiebre: aranceles y demanda ante la CAN
El principal desacuerdo se concentró en el ámbito comercial. Colombia solicitó a Ecuador suspender la resolución del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) que impuso un arancel del 30 % el pasado 24 de enero de 2026, mientras continuaban las negociaciones bilaterales.
El Gobierno ecuatoriano señaló que evaluará esta petición en una etapa posterior, condicionándola a avances en otros temas de la agenda común. Ante la falta de un acuerdo inmediato, Bogotá confirmó que expedirá un decreto con aranceles de respuesta, argumentando razones de seguridad nacional, y que presentará una demanda ante la CAN por el presunto incumplimiento del Acuerdo de Cartagena.
Pese a este escenario, el Gobierno colombiano reiteró su disposición a mantener el diálogo con Ecuador.
Fuente: INFORMA ECUADOR