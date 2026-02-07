Colombia impondrá aranceles a Ecuador y lo demandará ante la CAN

Colombia anunció que avanzará con la imposición de aranceles a productos ecuatorianos y presentará una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), luego de que una reunión bilateral de alto nivel no lograra destrabar las diferencias comerciales con Ecuador.

Colombia y Ecuador sostienen reunión para revisar la agenda bilateral 🇨🇴🤝🇪🇨 pic.twitter.com/a1uwa9NBm0 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 6, 2026

Reunión bilateral sin acuerdo comercial

El encuentro estuvo encabezado por las cancilleres Rosa Yolanda Villavicencio, por Colombia, y Gabriela Sommerfeld, por Ecuador, y contó con la participación de ministros y altos funcionarios colombianos de Defensa, Comercio, Justicia y Energía, así como representantes de Ecopetrol.

La reunión buscaba fortalecer el diálogo político y avanzar en una agenda conjunta sobre seguridad fronteriza, cooperación judicial, energía y comercio, en un contexto regional marcado por tensiones económicas y de seguridad.

Seguridad y cooperación, los avances destacados

En materia de seguridad, Colombia expuso los avances en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, destacando el refuerzo de las capacidades de la fuerza pública en la frontera común. También se revisaron mecanismos de cooperación judicial y energética, sectores considerados estratégicos para la integración y el desarrollo regional.

Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de mantener canales abiertos de coordinación frente a amenazas compartidas y desafíos estructurales en la región andina.

El punto de quiebre: aranceles y demanda ante la CAN

El principal desacuerdo se concentró en el ámbito comercial. Colombia solicitó a Ecuador suspender la resolución del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) que impuso un arancel del 30 % el pasado 24 de enero de 2026, mientras continuaban las negociaciones bilaterales.

El Gobierno ecuatoriano señaló que evaluará esta petición en una etapa posterior, condicionándola a avances en otros temas de la agenda común. Ante la falta de un acuerdo inmediato, Bogotá confirmó que expedirá un decreto con aranceles de respuesta, argumentando razones de seguridad nacional, y que presentará una demanda ante la CAN por el presunto incumplimiento del Acuerdo de Cartagena.

Reunión Ministerial Ecuatoriano – Colombiana pic.twitter.com/40uHnx0bYK — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) February 7, 2026

Pese a este escenario, el Gobierno colombiano reiteró su disposición a mantener el diálogo con Ecuador.

Fuente: INFORMA ECUADOR