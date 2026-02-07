Sheinbaum: «México no entregará nunca sus recursos naturales

La mandataria también señaló que su país «no se doblega» y «no se vende”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su país «nunca» va a entregar sus recursos naturales y tampoco volverá a ser colonia.

«México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales», expresó la mandataria durante su discurso en el acto con motivo del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en el Teatro de la República de Querétaro.

En su intervención también fue enfática al señalar que «México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende».

Así, aprovechó la oportunidad para leer el artículo 40 de la carta magna, que reza: «El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como: golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo».

La «esencia» de la Constitución

Durante el evento, Sheinbaum destacó que con la Cuarta Transformación, el proyecto político iniciado en la presidencia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se recuperó la esencia de la Constitución de 1917.

«Hoy, 5 de febrero, en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la Cuarta Transformación ha recuperado, en mucho, su esencia. México es el resultado de sus transformaciones, y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida», comentó.

De acuerdo con datos el Gobierno de México, desde septiembre de 2024, al finalizar el mandato de López Obrador, hasta diciembre 2025, se han realizado al menos 22 reformas constitucionales y 50 reformas secundarias para fortalecer los principios de «independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad».

Confirmado.net – RT