August 14, 2025

  • agosto 14, 2025
  • 0
  • 44
  • 2 Min Read

Karoline Leavitt aseveró que «el presidente tiene muchas herramientas a su disposición que podría usar», pero siempre prefiere la diplomacia y la negociación. 

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado este jueves que el presidente Donald Trump no querría imponer nuevas sanciones a Rusia. Así lo dijo al aire de Fox News, un día antes de la cumbre ruso-estadounidense en Alaska.

«Una de las mejores cosas del estilo de negociaciones del presidente Trump es que es muy sabio al no difundir movimientos que pueda o no hacer en el futuro y, por supuesto, el presidente tiene muchas herramientas a su disposición que podría usar si es necesario, pero siempre ha dicho que la diplomacia y la negociación son su principal forma de esperar poner fin a esta guerra», afirmó la vocera.

«Ciertamente, existen sanciones y muchas otras medidas que el presidente podría utilizar si fuera necesario. No es que quiera«, agregó.

El miércoles, Donald Trump prometió «consecuencias muy graves» para Rusia si su líder, Vladímir Putin, no acepta detener el conflicto ucraniano después de su reunión del viernes en Alaska. 

Vladímir Putin, por su parte, ha declarado repetidamente que su país está listo para el diálogo y un acuerdo, pero insistió en la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto, como la expansión de la OTAN y la discriminación de las personas de habla rusa en Ucrania.

Asimismo, ha señalado que Moscú está dispuesto a encontrar la solución a la crisis, mientras que Occidente y Kiev buscan prolongar el conflicto

Con información de Agencia RT

