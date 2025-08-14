El Ministerio del Trabajo desvinculó a 102 funcionarios y pagó $ 240.000 en indemnizaciones 

En esa cartera ya no se darán más desvinculaciones, dijo la ministra Ivonne Núñez.

En el Ministerio del Trabajo 102 personas fueron desvinculadas y ya no se darían más salidas, indicó la titular de la cartera de Estado, Ivonne Núñez, este miércoles 13 de agosto, durante un evento de la Cámara de la Construcción de Guayaquil.

Poco a poco, los ministerios y otras empresas públicas han dado a conocer el número de funcionarios que han sido desvinculados tras el anuncio del Gobierno de la separación de 5.000 servidores públicos.

Hasta el pasado 9 de agosto, entre cinco entidades o empresas ya sumaban 2.295 servidores desvinculados y que ahora con los 102 del Ministerio del Trabajo llegan a 2.397.

Núñez indicó que en el caso de su cartera de Estado, los 102 funcionarios recibieron el total de su remuneración del mes de julio y se pagaron $ 240.000 en indemnizaciones. “Eso en el caso del Ministerio del Trabajo, yo por las otras instituciones no tengo información ni respondo por ellas”.

La semana pasada, Petroecuador indicó que 936 funcionarios serían desvinculados entre el 8 y 9 de agosto, sumándose a la salida de 250 personas que se dio el 26 de julio.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, comentó que de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) salieron 300 trabajadores, unos relacionados por los contratos en polémica con Progen y otros por el plan de eficiencia administrativa.

En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fueron 105 servidores, dijo el titular de la cartera de Estado, Roberto Luque.

En tanto que de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) salieron 164 trabajadores, indicó el Comité de Empresa.

Y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un total de 540 trabajadores. (I)

Confirmado.net – El Universo