Este país latinoamericano logra una reducción histórica de la pobreza

Más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres en seis años.

Durante el Gobierno del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la pobreza se redujo del 41,9 % al 29,6 % de la población, lo que significa que 13,4 millones de personas dejaron de ser pobres, una mejora histórica que no había logrado ninguna gestión anterior en este país.

Así lo confirmaron los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Historia (Inegi), que por primera vez realizó la medición de la pobreza multidimensional, una categoría establecida en una reforma constitucional aprobada el año pasado y que develó que la cantidad de gente en condiciones de pobreza bajó de 51,9 a 38,5 millones.

Este indicador toma en cuenta el acceso de la población a derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación; y el bienestar económico medido en ingresos para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias.

El informe desglosa el periodo 2022-2024, es decir, los últimos dos años de la presidencia de López Obrador, y concluye que la población que padece pobreza multidimensional pasó de 46,8 a 38,5 millones, lo que representa una disminución en 8,3 millones de personas. Así, hoy la pobreza alcanza al 29,6 % de los habitantes.

Orgullo

Sin embargo, si se toman en cuenta los datos de 2018, cuando López Obrador comenzó a gobernar, resulta que la caída fue todavía más pronunciada, ya que en ese momento había 51,9 millones de pobres que representaban el 41,9 % de la población. Por otra parte, el número de personas en condiciones de pobreza extrema bajó de 87 a 7 millones de personas.

Los indicadores que confirman que 13,4 millones de mexicanos dejaron de ser pobres, un número que supera incluso la cifra de 9,5 millones que López Obrador presumió durante sus últimos meses de gestión.

«Me siento muy orgulloso, muy contento, que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que, por el bien de todos, primero los pobres; y no solo fue una proclama, no solo fue un lema; se convirtió en una realidad porque logramos —y ese es otro timbre de orgullo— reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país», afirmó el año pasado en su última conferencia de prensa.

