Urgente!

Capacidad instalada de generación eléctrica de China aumenta 15,5% para final de marzo
Confirman muerte de periodista en ataque israelí en Líbano
Subsidio temporal a planillas de luz costaría hasta $30 millones al Estado en Ecuador
Varias emergencias se registran hoy en Quito
April 23, 2026

Capacidad instalada de generación eléctrica de China aumenta 15,5% para final de marzo

  • abril 23, 2026
  • 0
  • 64
  • 1 Min Read

BEIJING, La capacidad total instalada de generación de electricidad de China alcanzó los 3.960 millones de kilovatios para el final de marzo de 2026, con un aumento del 15,5 por ciento interanual, informó hoy jueves la Administración Nacional de Energía.

La energía solar continuó su rápida expansión, con una capacidad que se disparó un 31,3 por ciento hasta los 1.240 millones de kW.

La energía eólica también registró un fuerte crecimiento, aumentando un 22,4 por ciento hasta los 660 millones de kW.

La administración agregó que en el primer trimestre del año, las horas promedio de utilización de los equipos de generación de energía del país se situaron en 703, es decir, 66 horas menos que en el mismo período del año pasado.

Con información de Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020