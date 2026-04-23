Capacidad instalada de generación eléctrica de China aumenta 15,5% para final de marzo

BEIJING, La capacidad total instalada de generación de electricidad de China alcanzó los 3.960 millones de kilovatios para el final de marzo de 2026, con un aumento del 15,5 por ciento interanual, informó hoy jueves la Administración Nacional de Energía.

La energía solar continuó su rápida expansión, con una capacidad que se disparó un 31,3 por ciento hasta los 1.240 millones de kW.

La energía eólica también registró un fuerte crecimiento, aumentando un 22,4 por ciento hasta los 660 millones de kW.

La administración agregó que en el primer trimestre del año, las horas promedio de utilización de los equipos de generación de energía del país se situaron en 703, es decir, 66 horas menos que en el mismo período del año pasado.

Con información de Xinhua