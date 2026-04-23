Trump ordena disparar a cualquier buque que coloque minas en el estrecho de Ormuz

Washington, 23 abr (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó este jueves que la Armada estadounidense ataque a cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

«He ordenado a la Armada de EEUU que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del Estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna», escribió el mandatario en Truth Social.

Trump informó además que los buques dragaminas de la Armada estadounidense deberán trabajar a un ritmo «tres veces mayor»,

«Nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Ordeno que continúe esta actividad ¡Pero a una intensidad tres veces mayor!», aseveró.

Este jueves, EEUU obligó a 31 embarcaciones a dar la vuelta o regresar a puerto en el marco de su bloqueo naval contra Irán, según informó el Mando Central estadounidense (Centcom).

La mayoría de los buques eran petroleros, aseguró la entidad.

La escalada de tensiones en Oriente Medio, tras el inicio de la campaña estadounidense-israelí contra Irán a finales de febrero, paralizó prácticamente el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

Esta situación ha afectado tanto a las exportaciones como a la producción de crudo en la región, además de impulsar el alza de los precios del combustible en numerosos países.

El 13 de abril, la Armada estadounidense comenzó a bloquear todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes a ambos lados del estrecho.

Posteriormente, el 19 de abril, pese al alto el fuego pactado, EEUU atacó en el norte del mar Arábigo un buque mercante iraní que se dirigía al puerto de Bandar Abbás, y abordó la embarcación.

Irán advierte que el bloqueo del estrecho de Ormuz obstaculiza la continuación de las negociaciones.

Con información de AGENCIA SPUTNIK