Fatal siniestro en Quito provoca caos vehicular en la avenida Simón Bolívar

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves 23 de abril en Quito dejó un motociclista fallecido y generó fuerte congestión en una de las principales arterias viales de la ciudad. El hecho se registró en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Guápulo, en medio del tráfico habitual de hora pico.

Choque entre motocicleta y vehículo deja un fallecido

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 05:45, en sentido norte-sur, cuando un automóvil liviano colisionó con una motocicleta.

Producto del impacto, el conductor del ciclomotor murió tras golpearse contra el pavimento.

Tras la alerta emitida al sistema de emergencias ECU911, equipos de socorro llegaron al lugar y confirmaron el deceso del motociclista, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la vía.

Rescate, heridos y cierre de la vía

El vehículo involucrado terminó con severos daños en su parte frontal.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito realizó maniobras de extracción para asistir a dos personas que permanecían atrapadas en el automóvil.

Los heridos recibieron atención en el sitio y posteriormente fueron trasladados a centros de salud.

Debido a la magnitud del siniestro, la avenida Simón Bolívar fue cerrada durante varias horas, generando congestión en rutas alternas como la autopista General Rumiñahui y la avenida Conquistadores.

Investigación y reapertura del tránsito

Equipos de Medicina Legal acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo e iniciar las pericias correspondientes que permitan determinar las causas exactas del accidente.

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que la vía fue habilitada nuevamente a las 08:03, luego de completar las labores de limpieza e investigación.

Aumentan los siniestros de motocicletas en 2026

Las cifras reflejan una preocupante tendencia.

Entre enero y abril de 2026 se han registrado 287 siniestros que involucran motocicletas en la capital, dejando 266 personas heridas y 39 fallecidos.

Estos datos evidencian el alto nivel de riesgo para los conductores de este tipo de vehículos, especialmente en vías rápidas y de alto tráfico como la avenida Simón Bolívar.

La avenida Simón Bolívar es una de las rutas más transitadas y peligrosas de Quito debido a su extensión, curvas pronunciadas y alta velocidad de circulación.

Autoridades han insistido en la necesidad de reforzar controles, respetar los límites de velocidad y promover la conducción responsable.

El incremento de motocicletas como medio de transporte también ha incidido en el aumento de siniestros, lo que plantea desafíos en materia de seguridad vial y regulación.

Con información de El Universo