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April 23, 2026

Confirman muerte de periodista en ataque israelí en Líbano

  • abril 23, 2026
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Los equipos de rescate recuperaron la noche del miércoles (22.04.2026) el cuerpo de la periodista Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, después de que fuera alcanzada por un ataque de Israel contra la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, donde también resultó herida una segunda reportera.

«Con profunda tristeza, lamentamos la muerte de la periodista Amal Khalil, que fue atacada por el Ejército de ocupación israelí mientras desempeñaba su labor profesional de transmitir la verdad en At Tiri», anunció el ministro libanés de Información, Paul Morcos.

«Atacar a periodistas es un crimen atroz y una flagrante violación del derecho internacional humanitario ante la cual no guardaremos silencio. Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales», agregó Morcos.

El diario Al Akhbar, afiliado a Hezbolá, también confirmó el fallecimiento, que consideró un ataque «claro» contra la prensa al indicar que primero fue atacado el coche en el viajaba Khalil y posteriormente la casa en la que se había resguardado.

Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, los ataques también mataron a otras dos personas e hirieron a la periodista Zeinab Faraj, que había buscado refugio en la vivienda junto a Khalil después del primer bombardeo.

Mas información en Deutsche Welle

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