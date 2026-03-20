Cáncer de cuello uterino en Ecuador: cifras alertan y expertos insisten en prevención y vacunación contra el VPH

El cáncer de cuello uterino continúa siendo una de las principales amenazas para la salud de las mujeres en Ecuador. A pesar de ser una enfermedad prevenible, las cifras siguen siendo preocupantes: solo en 2022 se registraron 1.792 nuevos casos y 939 muertes, lo que evidencia la urgencia de fortalecer la vacunación, el diagnóstico temprano y la educación en salud.

El VPH: principal causa del cáncer cervicouterino

El cáncer de cuello uterino se desarrolla, en la mayoría de los casos, a partir de una infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Este virus provoca alteraciones en las células del cuello uterino que, con el tiempo, pueden evolucionar hacia lesiones precancerosas y cáncer.

Se trata de una enfermedad silenciosa en sus etapas iniciales, lo que hace aún más importante la prevención y los controles médicos periódicos.

cuador frente a una problemática de salud pública

En el país, el cáncer cervicouterino mantiene una alta incidencia y mortalidad. Según estimaciones de Globocan e información del INEC:

1.792 casos nuevos en 2022

939 muertes asociadas

Tasa de mortalidad de 11,9 por cada 100.000 habitantes

Estas cifras reflejan brechas en el acceso a servicios de salud, diagnóstico oportuno y cobertura de vacunación, especialmente en sectores vulnerables.

Síntomas de alerta y la importancia del diagnóstico temprano

Aunque en sus primeras fases puede no presentar síntomas, existen señales que deben ser atendidas de inmediato:

Sangrado vaginal fuera de lo normal

Dolor pélvico durante las relaciones sexuales

Flujo vaginal con mal olor

Sin embargo, la detección temprana mediante chequeos ginecológicos es clave para aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso.

Vacunación y prevención: herramientas clave

La vacunación contra el VPH es uno de los avances más importantes en la lucha contra esta enfermedad. En Ecuador, forma parte del esquema nacional desde 2014.

El Dr. Andrés Mercado, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UISEK, destaca que el Ministerio de Salud impulsa campañas de inmunización dirigidas a niñas y niños desde los 9 años, con el objetivo de reducir el riesgo de cáncer en la vida adulta.

¿Cómo reducir el riesgo?

Las medidas de prevención incluyen:

Vacunación contra el VPH desde edades tempranas

Controles ginecológicos periódicos (Papanicolaou, pruebas de VPH, colposcopía)

Uso de preservativos

Evitar consumo de tabaco y alcohol

Detección oportuna de infecciones de transmisión sexual

Estas acciones pueden marcar la diferencia entre una detección temprana y un diagnóstico tardío.

Investigación y desafíos en América Latina

Investigaciones lideradas por el Dr. Mercado evidencian que la mayoría de países de América Latina han incorporado la vacuna contra el VPH en sus programas de salud pública. No obstante, persisten desafíos en:

Cobertura de vacunación

Seguimiento de pacientes

Disponibilidad de datos actualizados

Además, estudios en poblaciones diversas, como la comunidad LGBTIQ+, buscan ampliar el conocimiento y la conciencia sobre el virus y su prevención.

Educación, prevención y rol de la academia

La Universidad Internacional SEK (UISEK) impulsa iniciativas de investigación, formación y vinculación social enfocadas en la prevención del cáncer cervicouterino.

A través de la educación y la concienciación, se busca fortalecer el acceso a información, promover la detección temprana y mejorar la calidad de vida de las mujeres en Ecuador.

Fuente: UISEK