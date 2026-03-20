Noboa marca línea geopolítica: alineación con EE.UU. en seguridad, sin romper con China como socio clave

El presidente evita hablar de la crisis eléctrica y enfatiza una estrategia pragmática: cooperación militar con Washington y continuidad comercial con Beijing

Quito, 20 de marzo de 2026. En una entrevista en Radio Centro con Carlos Vera, el presidente Daniel Noboa delineó con claridad su visión geopolítica y de seguridad: una estrecha cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, sin que esto implique un distanciamiento de China, al que calificó como el segundo socio comercial del Ecuador.

Seguridad: alineación estratégica con Estados Unidos

El mandatario defendió la participación de Ecuador en iniciativas como Shield of the Americas, destacando que la cooperación con EE.UU. permite fortalecer capacidades militares, tecnológicas y de inteligencia frente al crimen transnacional.

Noboa insistió en que esta relación no responde a una lógica ideológica, sino pragmática:

Apoyo de EE.UU., Europol y cooperación internacional en la captura de estructuras criminales

Rastreo de objetivos de alto valor, como alias “Pipo”, localizado entre Dubái y Málaga

Operativos en frontera norte con alto costo para el Estado ecuatoriano (USD 400 millones anuales)

Además, defendió el uso del toque de queda como una herramienta temporal para reducir la violencia, asegurando que los homicidios han disminuido en ciertas zonas hasta en un 40%.

China: socio comercial clave que Ecuador no puede perder

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la postura explícita del presidente frente a China:

“No puedo pelearme con el segundo socio comercial del Ecuador”.

Noboa recordó que, en años anteriores, cuando Estados Unidos no financiaba al país, China sí lo hizo, marcando una diferencia clave en la relación bilateral.

Esta declaración configura una estrategia de equilibrio geopolítico:

EE.UU. : aliado en seguridad y lucha contra el narcotráfico

: aliado en seguridad y lucha contra el narcotráfico China: socio fundamental en comercio, financiamiento e inversión

El presidente fue enfático en señalar que Ecuador no cederá a imposiciones externas, incluso en temas sensibles como infraestructura digital o cooperación estratégica.

Relación con Colombia: tensión comercial y seguridad fronteriza

En el plano regional, Noboa defendió la imposición de aranceles a Colombia y criticó la falta de presencia militar en la frontera norte.

Entre los principales puntos:

Reclamo por la ausencia de control territorial colombiano

Propuesta de reciprocidad en venta de energía

Solicitud de repatriación de presos colombianos y venezolanos

Cambio en la balanza comercial a favor de Ecuador en 2026

También rechazó las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre supuestos bombardeos desde Ecuador, calificándolas como infundadas en un contexto electoral colombiano.

Acuerdo con EE.UU.: apertura comercial con condiciones

Sobre el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), Noboa sostuvo que ha sido “malinterpretado” y defendió sus beneficios:

Mejores condiciones para exportaciones (flores, atún)

Normas generales sobre libre empresa y contratación

Enfoque en estándares laborales, como la prohibición del trabajo infantil

El mandatario insistió en que se trata de un acuerdo inicial y que todo proceso comercial implica “trade-offs” en una relación asimétrica con una economía mayor.

Seguridad interna: ofensiva contra estructuras criminales

Noboa reafirmó su estrategia de combate integral al crimen:

Más de 160.000 aprehensiones desde el inicio de su gestión

Solo 8.000 judicializados, evidenciando fallas en el sistema

Construcción de una nueva cárcel para 15.000 personas

Señalamientos a jueces y actores políticos que favorecerían la impunidad

El enfoque, según el presidente, apunta no solo a los ejecutores, sino a las redes financieras, políticas y judiciales que sostienen al crimen organizado. Fin