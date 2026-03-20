China presenta tres propuestas para impulsar la cooperación energética en la región de Asia-Pacífico 

BEIJING, China presentó tres propuestas relativas al acceso universal a la energía de alta calidad, la inteligencia artificial (IA) aplicada a la energía y la gobernanza energética coordinada para promover la cooperación energética en la región de Asia-Pacífico.

En la 71ª reunión del grupo de energía de APEC, China presentó propuestas para acceso universal a energía, integración de IA y gobernanza coordinada, buscando impulsar la cooperación y el desarrollo sostenible en Asia-Pacífico. Foto: Internet-Xinhua

Las propuestas fueron hechas en la 71ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Energía del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada de miércoles a jueves en Nanchang, en la provincia oriental china de Jiangxi.

Las propuestas piden un desarrollo inclusivo que extienda los beneficios energéticos a todos mediante la colaboración regional y tecnologías diversificadas.

Promueven la innovación acelerada para integrar la IA y la energía a través de estrategias y estándares armonizados. Además, enfatizan la necesidad de reforzar la coordinación para elevar la eficacia, la transparencia y la resiliencia de la gobernanza energética mediante el diálogo político y el intercambio de información.

He Yang, subdirector de la Administración Nacional de Energía, hizo hincapié en el papel fundamental de la región de Asia-Pacífico como centro mundial de consumo de energía y motor de la producción y transformación energética mundial.

China está comprometida a promover la construcción de un sistema energético seguro, resiliente y asequible en la región de Asia-Pacífico y aportar la sabiduría y las soluciones chinas a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la energía en la región y en el mundo, afirmó.

Confirmado.net – Xinhua