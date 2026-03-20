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March 21, 2026

¿Por qué es tan importante el yacimiento de gas South Pars?

  • marzo 20, 2026
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La paralización de las instalaciones de Ras Laffan también afectaría la producción de helio, un subproducto del GNL importante para la fabricación de semiconductores, entre muchos otros usos industriales.

En todo Oriente Medio, la producción de petróleo y gas ha disminuido. Una razón clave es el bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha impedido que los barcos transporten petróleo y gas desde el golfo Pérsico hacia clientes en todo el mundo.

Con la vía marítima cerrada, las instalaciones de producción han podido seguir funcionando, aunque han estado temporalmente fuera de servicio. Pero ahora que las instalaciones de petróleo y gas están siendo atacadas directamente, podrían permanecer quedar fuera de servicio durante mucho más tiempo por reparaciones, incluso si la guerra termina y el canal vuelve a abrirse.

«Los mercados petroleros siguen en tensión»

El ataque al yacimiento de gas iraní fue significativo «porque marcó el primer golpe contra sus instalaciones de producción desde que comenzó la guerra actual», escribió el analista de Deutsche Bank Jim Reid en una nota a clientes el jueves temprano.

Mas información en Deutsche Welle

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