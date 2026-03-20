Esto es lo que debes saber sobre la nueva forma para usar el transporte municipal en Quito, tras aprobación de sistema integrado de recaudo

Grupos prioritarios como adultos mayores tendrán tarifas menores.

El Concejo Metropolitano aprobó una ordenanza sobre la aplicación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) para el transporte municipal.

El SIR busca integrar el pago de las tarifas del Metro, Trolebús y Ecovía por medio de una tarjeta electrónica.

Todo funciona dentro de una misma plataforma que es la Cuenta Ciudad.

El sistema municipal de transporte moviliza aproximadamente 530.000 pasajeros cada día entre Metro, Trolebús y Ecovía. Sin embargo, casi un 80 % de la población quiteña usa el transporte urbano privado a través de buses convencionales.

Posteriormente, se mantendrán mesas de trabajo con las operadoras de transporte público del sector privado para incorporar el servicio en superficie de manera progresiva y lograr la implementación del SIR en toda la ciudad, indicó el Municipio de Quito.

Opciones de acceso y nuevas tarjetas

Para usar el Metro se utiliza una tarjeta denominada Ciudad —de color azul—, la cédula de identidad si está vinculada a esa cuenta o un teléfono móvil; además, si se compra en una de las taquillas que tienen un código QR que, tras ser leído por dispositivos, permite el ingreso.

Desde abril habrá una tarjeta adicional para tres tipos de usuarios.

La tarjeta llamada Universal, que será de color tomate, la usarán quienes paguen la tarifa normal de $ 0,45; habrá otra para aquellos con tarifa reducida con un filo rojo dirigida a adultos mayores, así como niños y jóvenes, y una con filo azul para personas con discapacidad.

Tarifas del transporte municipal

En el Trolebús y la Ecovía, la tarifa universal es de $ 0,35, la tarifa reducida $ 0,17 (niños, menores de edad y adultos mayores) y la tarifa preferencial $ 0,10 (personas con discapacidad).

En el Metro de Quito, la tarifa universal es de $ 0,45, con tarifa reducida de 0,22 centavos (niños, menores de edad y adultos mayores) y tarifa preferencial $ 0,10 (personas con discapacidad).

Administración financiera e inversión

Habrá un fideicomiso global que administrará los recursos del Sistema de Transporte Municipal, a cargo de la Administración General del Municipio.

En paralelo, los recursos destinados al pago de las operadoras privadas, así como aquellos provenientes de transacciones con tarjetas de crédito y débito, se canalizarán hacia fideicomisos que podrán ser creados por los operadores privados, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sector, sostuvo el cabildo.

En las paradas de la Ecovía y Trolebús se están colocando dispositivos que leerán las tarjetas electrónicas.Desde el 9 de marzo, el Municipio entrega 300.000 tarjetas electrónicas sin costo.

La implementación del SIR implica una inversión de $ 15,6 millones en infraestructura tecnológica e integración del sistema.

Cómo crear una cuenta ciudad y acceder a una tarjeta

Ingrese a la página http://quitosemueve.metrodequito.gob.ecUse la opción ‘Registrarse’, siga los pasos para activar la cuenta; es necesario un correo electrónico habilitado donde se enviará un código de verificación para la activación.

Una vez activada, se puede recargar saldo, generar códigos QR para viajes y acceder a las diferentes tarifas.

Para la vinculación como medio de acceso con la cédula de ciudadanía, emitida desde 2018 en adelante, cada usuario debe primero crear una Cuenta Ciudad, recargar saldo y acercarse a las taquillas de las 15 estaciones del Metro con el documento en físico para realizar el registro de asociación a la cuenta. (I)

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