Cámara de Diputados de Argentina aprueba acuerdo Mercosur-UE

Aprobado por amplia mayoría, el proyecto deberá ser sometido a debate y votación en el Senado en las próximas semanas.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la medianoche del jueves (12.02.2026) el acuerdo comercial Mercosur -Unión Europea (UE) con 203 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones, lo que convierte a este país en el primero en dar un paso de aprobación legislativa entre los miembros del grupo regional.

Prácticamente todas las fuerzas políticas votaron a favor del acuerdo Mercosur-UE, tal y como defendieron este acuerdo todos los gobiernos de las últimas décadas.

Una vez aprobada por la Cámara Baja, ahora deberá ser sometido a debate y votación en el Senado en las próximas semanas, con el objetivo de que haya pasado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando se abra formalmente el Congreso para el período 2026.

Para el presidente Javier Milei, «el acuerdo presenta numerosos beneficios» para Argentina, como un «enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios» y la creación de «condiciones más favorables para la internacionalización de las empresas argentinas», y así lo defendieron este jueves buena parte de los diputados argentinos.

Peronistas divididos

El voto peronista se dividió y las abstenciones correspondieron a diputados de esa bancada, quienes argumentaron que el acuerdo no está protegido con Milei al frente del gobierno.

El proyecto aprobado en la Cámara Baja contempla que entre los productos de exportación a la UE que «obtendrán importantes mejoras» están la carne, langostinos, calamares, merluza, miel, cítricos, frutas, biodiesel y vino, además de legumbres y mate.

También, de acuerdo al proyecto que se debate en el Legislativo argentino, «mejorará el acceso a insumos industriales» y abrirá «nuevas perspectivas para las exportaciones» de ese rubro.

El acuerdo fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción y para entrar en vigor debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur y la UE , donde el tratado ha sido impugnado en la Justicia.

El Parlamento Europeo no puede ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea (CE) podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara.

La CE sigue sin aclarar si lo implementará de forma provisional, aunque el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instalado al Ejecutivo comunitario a aplicarlo una vez lo haya ratificado alguno de los socios del Mercosur.

