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March 24, 2026

Brasil amplía en un 70 % dos áreas protegidas en el Pantanal 

  • marzo 23, 2026
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El anuncio lo hizo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante la inauguración de la COP15) en la ciudad de Campo Grande.

El presidente de  Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el domingo (22.03.2026) la ampliación en un 70% de dos áreas protegidas situadas en el Pantanal, el mayor humedal del planeta.

La superficie conjunta del Parque Nacional del Pantanal Matogrossense y de la Estación Ecológica de Taiamã sumará 104.200 hectáreas adicionales.

Esto supone aumentar el área total de humedal bajo protección del 4,7 % al 5,4 %, según un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente.

La dependencia afirmó que la ampliación «fortalece» la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático, así como la protección de especies amenazadas y de criaderos de peces.

Además, la decisión refuerza acciones de combate a los incendios, una de las principales amenazas al humedal , gracias a la ampliación de las brigadas de bomberos.

El anuncio sobre la ampliación lo hizo el presidente Lula durante la ceremonia inaugural de la décimoquinta conferencia de la ONU sobre especies migratorias (COP15) en la ciudad de Campo Grande, considerada como la puerta de entrada al Pantanal.

«No habrá prosperidad duradera en Latinoamérica sin la protección de la biodiversidad», afirmó.

El Pantanal, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y que Brasil comparte con Paraguay y Bolivia, es el hábitat de cientos de especies de animales, como el jaguar, el tapir y el oso hormiguero.

Confirmado.net – DW

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