BEIJING, China acelerará el desarrollo innovador de las industrias del futuro en función de las condiciones locales, comunicó el domingo el ministro de Industria y Tecnología Informática, Li Lecheng.

Li hizo estas declaraciones en el Foro de Desarrollo de China 2026, señalando que el país guiará a las distintas localidades para que aprovechen sus ventajas comparativas y persigan un desarrollo diferenciado de las industrias del futuro.

China está compartiendo los frutos de la innovación tecnológica y trabajando con otros países para promover el desarrollo de las industrias del futuro en beneficio de toda la humanidad, afirmó el funcionario.

El ministerio realizará esfuerzos para promover avances en campos como la tecnología cuántica, la biofabricación, la energía de hidrógeno y la energía de fusión nuclear, las interfaces cerebro-computadora, la inteligencia artificial corporal y la tecnología 6G.

Li señaló que se realizarán esfuerzos para fomentar empresas científico-tecnológicas de primera clase y empresas de alta tecnología que sobresalgan en tecnologías centrales y posean fuertes capacidades de innovación.

China también promoverá la integración profunda de la cadena de innovación, la cadena industrial, la cadena de capital y la cadena de talento, establecerá una supervisión que se adaptará a las características de las industrias del futuro, y participará activamente en la formulación de normas y reglas internacionales, añadió Li.

Confirmado.net – Xinhua