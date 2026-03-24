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March 24, 2026

AMT de Quito aplica medida especial para agilizar trámites de matriculación de autos nuevos: más de 3.700 están pendientes

  • marzo 23, 2026
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Hasta el 20 de marzo, se han procesado 2.567 trámites, mientras que 3.750 aún permanecen pendientes.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito anunció que suspenderá temporalmente la recepción de nuevos trámites de matriculación de vehículos nuevos, con el objetivo de agilizar la atención de procesos acumulados tras la interrupción del sistema a inicios de año.

Según la entidad, el cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y del sistema AXIS 4.0, entre el 30 de enero y el 8 de febrero de 2026, generó demoras en la matriculación de vehículos nuevos.

Desde la reactivación del servicio el 9 de febrero, la AMT puso en marcha los protocolos necesarios junto a los 11 usuarios habilitados para retomar la atención.

Estado actual y nuevas restricciones

Hasta el 20 de marzo, se han procesado 2.567 trámites, mientras que 3.750 aún permanecen pendientes.

Frente a este escenario, la institución resolvió que entre el 23 y el 31 de marzo no se recibirán nuevos ingresos correspondientes a concesionarias, importaciones directas, exonerados de impuestos, menajes de casa y vehículos diplomáticos. La atención se reanudará el 1 de abril.

La AMT solicitó comprensión a la ciudadanía por los retrasos, que atribuye a una situación ajena a su gestión, y recomendó informarse por los canales institucionales para evitar ser engañados por tramitadores que ofrezcan este servicio.

El cierre del sistema se produjo en medio de un operativo ejecutado el 30 de enero por la Policía Nacional y la Fiscalía en varias provincias, en el que se investigaba una presunta estructura dedicada al cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites administrativos dentro de la ANT. (I)

Confirmado.net – El Universo

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