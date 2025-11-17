Urgente!

Boric felicita a Jara y Kast y pide «un debate con altura” 
November 17, 2025

Boric felicita a Jara y Kast y pide «un debate con altura” 

  • noviembre 17, 2025
El presidente de Chile pidió a los ciudadanos volver a las urnas el 14 de diciembre para sufragar «con un voto informado”. 

El presidente de ChileGabriel Boric, felicitó este domingo (16.11.2025) ala izquierdista Jeannette Jara, y al ultraderechista, José Antonio Kast, por su paso a la segunda vuelta en las presidenciales, y les pidió «un debate con altura» de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 14 de diciembre.

«Nuestro país puede decir y celebrar la solidez, la confianza y el eficaz funcionamiento de sus procesos electorales. Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta que no podemos dejar de cuidar todos los días. La institucionalidad democrática chilena tiene que seguir siendo fortalecida», afirmó el mandatario.

«Y la historia nos lo repite una y otra vez, que solo mediante el diálogo democrático Chile puede saldar deudas históricas y proyectarse hacia el futuro con unidad, con cohesión social. Las familias requieren vivir con certeza y también con esperanza, y eso se logra en democracia», agregó.

Al respecto, pidió a los dos candidatos «un debate con altura» y a la población que vuelva a las urnas para sufragar «con un voto informado».

«Chile se construye siempre de Gobierno a Gobierno»

«En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión, confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia. Compatriotas, Chile se construye siempre de Gobierno a Gobierno de generación a generación», agregó

«Construimos sobre lo que nos legaron quienes estuvieron antes que nosotros y siempre vamos a enfrentar desafíos. Por mejorar la salud pública, fortalecer la educación pública, garantizar la seguridad de nuestras familias, recuperar los espacios públicos, los barrios, la tranquilidad de los chilenos y chilenas, mejorar cada día más la economía y que todos los chilenos y chilenas puedan tener acceso a los derechos a los bienes y servicios que se requiere en una sociedad desarrollada», expresó.

«Por eso le deseo éxito, ambos candidatos que han pasado segunda vuelta y como jefes de Estado. Los insto a que tengamos un debate con altura de miras, pensando en siempre lo mejor para Chile. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día en democracia. Hoy, mañana y siempre», concluyó Boric.

Confirmado.net – DW

