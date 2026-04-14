Boca Juniors vs Barcelona SC: la alineación de César Farías para un duelo clave en la Libertadores 2026

El Ídolo busca sus primeros puntos ante Boca en La Bombonera

Barcelona Sporting Club enfrenta un reto decisivo este martes 14 de abril de 2026 ante Boca Juniors por el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El partido se jugará desde las 19:00 (hora de Ecuador) en el mítico estadio La Bombonera, en Buenos Aires, donde el equipo dirigido por César Farías buscará sumar sus primeros puntos en el torneo.

Barcelona SC, obligado a sumar en el Grupo D

El conjunto ecuatoriano llega presionado tras no haber conseguido puntos en sus primeros encuentros. Una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

Ante este escenario, Farías apostaría por un planteamiento táctico 5-3-2, priorizando el orden defensivo y el contragolpe en una cancha históricamente complicada.

Posible alineación de Barcelona SC ante Boca Juniors

El once titular que perfila el DT sería:

Arquero: José Contreras

José Contreras Defensas: Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla

Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla Mediocampo: Matías Lugo, Jhonny Quiñónez, Héctor Villalba

Matías Lugo, Jhonny Quiñónez, Héctor Villalba Delanteros: Luis Cano y Darío Benedetto

Uno de los focos estará en Benedetto, quien regresa a La Bombonera para enfrentar a su exequipo en un partido cargado de emociones.

Boca Juniors llega como líder del grupo

El equipo argentino afronta el partido como líder del Grupo D, con tres puntos y un plantel sólido.

Figuras como Leandro Paredes y Adam Bareiro lideran a Boca, que buscará aprovechar su localía para consolidarse en la cima.

Dónde ver el partido en vivo

El encuentro será transmitido en Ecuador y toda Sudamérica a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ en su versión Premium.

Un duelo clave para las aspiraciones de Barcelona

Barcelona SC necesita un resultado positivo para mantenerse con vida en el torneo continental. La Libertadores exige regularidad y sumar puntos como visitante puede marcar la diferencia en la clasificación.

Jugar en La Bombonera representa uno de los desafíos más exigentes del continente, tanto por la presión del público como por la historia del rival.

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026

Equipos ecuatorianos en torneos internacionales

Resultados de la jornada en la Libertadores

Con información de Expreso