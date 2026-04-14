Ventas de BMW caen un 3,5 % en primer trimestre

Múnich, 14 abr (dpa) – Las ventas de la automotriz germana BMW cayeron un 3,5 % en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta las 565.748 unidades, según informó hoy la empresa.

El descenso fue aún más pronunciado para la marca principal BMW, que cayó un 4,6 % hasta los 496.050 vehículos. En contraste, su filial Mini experimentó un aumento del 5,9 %, hasta los 68.427 coches. Rolls-Royce vendió 1.271 coches, un 8 % menos que hace un año.

ARCHIVO – Sede central de la automotriz alemana BMW en Múnich. Foto: Peter Kneffel/dpa

El factor decisivo en el descenso fue una importante caída del 10 % de las ventas en China, hasta los 144.000 vehículos. También el mercado estadounidense se contrajo, un 4,3 %, hasta algo más de 90.000 unidades.

Las ventas en Alemania tuvieron un desempeño mucho mejor, creciendo un 10,7 % hasta los 68.000 coches. En Europa, en su conjunto, se registró un aumento del 3 %, superando ligeramente los 236.000 vehículos.

Bajas ventas de vehículos eléctricos

Tras haber presumido en numerosas ocasiones de cifras especialmente sólidas en el ámbito de la electromovilidad en los últimos años, BMW está experimentando una notable debilidad. Las ventas de coches totalmente eléctricos cayeron en el primer trimestre un 20 %, hasta las 87.500 unidades.

Esto podría deberse, entre otros factores, al lanzamiento de los primeros modelos de la llamada «Neue Klasse» (Nueva Clase). Si bien hasta la fecha se han entregado muy pocos vehículos, desde hace aproximadamente seis meses, este modelo representa una parte significativa de los nuevos pedidos de vehículos eléctricos.

«Con más de 50.000 pedidos recibidos desde el inicio del periodo de peticiones en Europa, el interés de los clientes por el BMW iX3 está superando nuestras altas expectativas», declaro Jochen Goller, director de ventas de BMW.

«Además, estamos recibiendo comentarios muy positivos sobre el segundo modelo de la Nueva Clase, el BMW i3, presentado recientemente», agregó.

Con información de AGENCIA DPA