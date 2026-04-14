Alerta por la libertad de expresión en Ecuador: denuncian uso político de la justicia

Decisiones judiciales aceleradas generan preocupación sobre el estado de las libertades

El debate sobre la libertad de expresión en Ecuador se intensifica en medio de denuncias de presunto uso político de las instituciones judiciales. La casa editorial de los diarios Diario Expreso y Diario Extra alertó sobre lo que califica como un nuevo episodio de presión estatal contra medios de comunicación críticos.

Según el pronunciamiento, recientes decisiones judiciales adoptadas con rapidez inusual evidenciarían un patrón que pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de prensa y de empresa.

Decisiones judiciales bajo cuestionamiento

El caso involucra a Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), que enfrenta una disposición judicial emitida el 12 de abril de 2026.

De acuerdo con la denuncia, un juez constitucional —habitualmente enfocado en temas de flagrancia— habría ordenado notificar a la Fiscalía General del Estado para iniciar una investigación contra un directivo de la empresa, por el supuesto incumplimiento de una orden.

La rapidez con la que se ejecutaron notificaciones, certificaciones y pedidos ha sido señalada como inusual, generando dudas sobre la independencia judicial.

Conflicto societario y disputa por acciones

El trasfondo del caso incluye una disputa relacionada con la empresa Veranera, actualmente en proceso de liquidación, que busca revertir una transferencia del 40 % de acciones de Granasa realizada hace más de seis años.

Según la versión expuesta, esta maniobra tendría como objetivo retomar el control accionario de la compañía editorial.

Mientras tanto, la defensa de Granasa sostiene que existen medidas cautelares de cumplimiento imposible que aún no han sido resueltas con la misma celeridad por el sistema judicial.

Preocupación por la libertad de prensa

Desde el medio afectado se advierte que el caso no es aislado, sino parte de un escenario más amplio en el que las instituciones públicas estarían siendo utilizadas para presionar y debilitar a voces críticas.

El pronunciamiento señala que el objetivo no sería únicamente afectar a medios específicos, sino sentar un precedente que podría impactar a toda la prensa nacional.

Tensiones entre poder y medios en Ecuador

El debate sobre la libertad de expresión en Ecuador ha sido recurrente en distintos momentos políticos. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre riesgos cuando existen conflictos entre el poder estatal y los medios de comunicación.

Este nuevo episodio vuelve a poner en el centro la discusión sobre la independencia de funciones del Estado y el rol de la justicia en una democracia.

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Con información de Expreso