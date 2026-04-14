Venezolanos se movilizan en Caracas contra extremismo y por unidad nacional

CARACAS, (Xinhua) — Miles de venezolanos se movilizaron este lunes en la ciudad capital para conmemorar el 24º aniversario del restablecimiento del orden constitucional en 2002, en una jornada marcada por enfáticos llamados a la unidad nacional y en rechazo al extremismo político.

La concentración reunió a simpatizantes y militantes de las fuerzas progubernamentales junto a componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana, en una demostración que combinó símbolos históricos, consignas políticas y expresiones de identidad colectiva.

Personas participan en una marcha por el 24º aniversario del Día de la Dignidad Nacional y Día de la Milicia Bolivariana, en Caracas, Venezuela, el 13 de abril de 2026. (Xinhua/Marcos Salgado)

La fecha rememora los hechos de abril de 2002, cuando el entonces presidente Hugo Chávez fue restituido en el poder tras un breve gobierno de facto instaurado dos días antes, el 11 de abril.

Durante la movilización de hoy, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que el pueblo venezolano insiste en defender su modelo político democrático frente a amenazas internas y externas.

En ese sentido, subrayó que los hechos recientes, en particular la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero, han reforzado la necesidad de cohesión nacional.

La referida operación militar de EE. UU. contra Venezuela dejó más de 100 víctimas mortales y derivó en la detención de la pareja presidencial de entonces, lo que ha incrementado la presión política sobre el Estado venezolano.

Rodríguez sostuvo que, ante este escenario, el país ha optado por combinar firmeza con apertura al diálogo internacional, en busca de soluciones que preserven la paz.

Sobre las conversaciones con Estados Unidos, dijo que «vamos cara a cara con el Gobierno de Estados Unidos a dirimir y a entendernos en nuestras diferencias y como países de este hemisferio, pero tengo que decir que eso demanda mucha madurez y unidad nacional y saber que cada paso que estamos dando es para defender a nuestra patria y garantizar la paz». Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA