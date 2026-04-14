Alerta por calor extremo en Guayaquil: cómo reconocer y evitar un golpe de calor

Temperaturas y sensación térmica elevadas encienden las alertas sanitarias
El intenso calor en Guayaquil ha comenzado a generar preocupación médica. En los últimos días, la ciudad ha registrado temperaturas superiores a los 32 °C, con una sensación térmica cercana a los 40 °C, provocando un aumento de casos relacionados con el llamado golpe de calor.
Especialistas advierten que estas condiciones pueden derivar en emergencias de salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.
¿Qué es el golpe de calor y por qué es peligroso?
El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde su capacidad de regular la temperatura interna, lo que impide enfriarse adecuadamente.
Según expertos, en estos casos la temperatura corporal puede superar los 40 °C, generando síntomas graves como:
- Confusión y desorientación
- Desmayos o convulsiones
- Piel caliente (seca o con leve sudoración)
- Pulso acelerado y respiración agitada
- Dolor de cabeza, náuseas y mareos
A diferencia de la fiebre, este cuadro no debe tratarse con medicamentos como paracetamol, ya que no tiene origen infeccioso.
Qué hacer ante un golpe de calor
Los médicos recomiendan actuar de inmediato:
- Buscar atención médica urgente
- Trasladar a la persona a un lugar fresco
- Hidratar progresivamente
- Evitar la automedicación
El golpe de calor puede agravarse rápidamente, por lo que reconocer los síntomas a tiempo es clave para evitar complicaciones.
Cómo prevenir el golpe de calor en Guayaquil
Ante las altas temperaturas, se recomienda adoptar medidas preventivas:
- Evitar la exposición al sol entre las 10:00 y 16:00
- Mantenerse hidratado constantemente
- Usar ropa ligera y de colores claros
- Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado
- Evitar ejercicio físico intenso en horas de mayor calor
También se aconseja evitar el consumo de alcohol y bebidas con cafeína, ya que aumentan el riesgo de deshidratación.
Cuidados especiales para bebés y niños
Los menores son especialmente vulnerables al calor extremo. Especialistas recomiendan:
- Mantenerlos en ambientes frescos
- Evitar exposición directa al sol
- Usar ropa ligera
- Aplicar protector solar adecuado
Además, se han reportado casos de sarpullidos en lactantes debido a las altas temperaturas, lo que refuerza la necesidad de prevención.
Calor extremo y riesgos en la Costa ecuatoriana
El aumento de temperaturas en la región Costa, especialmente en Guayaquil, responde a condiciones climáticas propias de la temporada y posibles variaciones ambientales.
Este escenario incrementa los riesgos sanitarios y obliga a reforzar medidas de prevención tanto a nivel individual como comunitario.
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Con información de El Universo