Comienza nuevo juicio por la muerte del futbolista Diego Maradona en 2020

Buenos Aires, 14 abr (Sputnik).- Un tribunal argentino dio inicio este martes a un segundo juicio por el fallecimiento del futbolista Diego Armando Maradona en noviembre de 2020, después de que hubiera que anular el primer proceso por la remoción de una de las juezas intervinientes.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, dio comienzo al debate oral en el que están acusados siete profesionales de la salud que atendieron a Maradona en sus últimos momentos de vida, según confirmaron fuentes a la Agencia Sputnik.

Dos de los acusados que se sentaron en el banquillo son el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, apuntados por la Fiscalía como los máximos responsables del equipo médico.

También comparecen ante el tribunal el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro di Spagna, la médica responsable de los cuidados domiciliarios, Nancy Forlini y el psicólogo Carlos Díaz.

Todos ellos están procesados por «homicidio simple con dolo eventual», delito que conlleva una pena de entre 8 y 25 años de prisión en la nación sudamericana.

Una octava imputada, la enfermera Gisella Madrid, enfrentará un juicio por jurados, según solicitó su defensa.

Las audiencias se llevarán a cabo los martes y jueves entre las 10 y las 17 (13:00 y 20:00 GMT) en los tribunales de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires (este), donde este martes hubo una movilización para reclamar justicia por el «Diez».

Este segundo proceso tiene lugar después de que el primer juicio fuera anulado en mayo de 2025, cuando se supo que una de las magistradas del tribunal, Julieta Makintach, había autorizado y estaba participando en el documental «Justicia Divina», que estaba siendo filmado en simultáneo al debate oral.

Tras ser removida de la causa, la jueza fue destituida e inhabilitada a perpetuidad por una decisión unánime que adoptó el Jurado de Enjuiciamiento del municipio de San Isidro en noviembre de 2025.

El primer juicio, que comenzó el 11 de marzo de 2025, tuvo 19 audiencias por las que pasaron 44 testigos.

Maradona falleció el 25 noviembre de 2020 como consecuencia de un edema agudo pulmonar, «secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada», según la autopsia.

En una junta médica que analizó las circunstancias de la muerte, 17 de los 22 peritos concluyeron que el futbolista tenía múltiples patologías y que agonizó 12 horas antes de morir.

Con información de AGENCIA SPUTNIK