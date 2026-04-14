Combustibles en Ecuador suben y podrían seguir al alza: esto pasará con los precios

Nuevo ajuste confirma tendencia alcista impulsada por el mercado internacional

El precio de los combustibles en Ecuador volvió a subir desde el 12 de abril, consolidando una tendencia que podría mantenerse en las próximas semanas. El comportamiento del mercado internacional del petróleo continúa presionando los costos internos, generando preocupación en sectores productivos y ciudadanos.

Los nuevos valores reflejan el impacto directo de factores externos, especialmente el aumento del crudo, que marca la pauta de los ajustes mensuales.

¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles?

El último ajuste deja incrementos en casi todos los tipos de combustible:Gasolinas Extra y Ecopaís: suben de $2,89 a $3,02 por galón (+13 centavos / 4,6 %)Diésel: pasa de $2,82 a $2,96 (+14 centavos / 5 %)Gasolina Súper: aumenta de $3,41 a $4,57 (+$1,16 / 34 %)En el caso de la Extra, Ecopaís y el diésel, los incrementos se mantienen dentro del sistema de bandas, que permite variaciones de hasta el 5 % mensual.La gasolina Súper, en cambio, no está regulada por este sistema, por lo que refleja directamente las fluctuaciones internacionales.

El petróleo presiona los precios en Ecuador

El valor del crudo referencial West Texas Intermediate ha superado los 110 dólares por barril en varias jornadas de abril de 2026, con aumentos de entre el 10 % y el 12 %.Este comportamiento responde a tensiones geopolíticas y afectaciones en la infraestructura petrolera a nivel global, factores que impactan directamente en países importadores y dependientes de estos precios.

¿Seguirán subiendo los combustibles?

Especialistas coinciden en que, mientras el petróleo se mantenga en niveles elevados, los precios internos en Ecuador continuarán ajustándose.Bajo el esquema vigente:Extra, Ecopaís y diésel podrían subir hasta un 5 % mensualLa gasolina Súper seguirá expuesta a aumentos más bruscosEsto implica que el costo del transporte, la logística y varios productos podría incrementarse si la tendencia se mantiene.

Impacto en la economía y el bolsillo ciudadano

El alza del diésel es especialmente sensible, ya que afecta directamente al transporte de carga y pasajeros. Esto puede traducirse en aumentos en alimentos, servicios y tarifas.En paralelo, el incremento de la gasolina Súper impacta a sectores específicos, pero también refleja la volatilidad del mercado global.

Dependencia del mercado internacional

Ecuador ajusta mensualmente los precios de combustibles bajo un sistema que busca equilibrar subsidios y costos reales. Sin embargo, la alta dependencia del mercado internacional hace que factores externos, como conflictos geopolíticos, tengan un impacto directo en la economía local.

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Con información de Expreso