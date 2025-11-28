Black Friday en Ecuador empezó con electrodomésticos: televisores a $ 99

Almacenes de venta de electrodomésticos fueron los primeros en abrir este 28 de noviembre del 2025, hoy es oficiamente el Viernes Negro.

El Black Friday inició con una ligera garúa en Guayaquil, pero eso no fue impedimento para que los compradores quieran ser los primeros en aprovechar las ofertas este viernes.

Marcimex fue el primer local en abrir este viernes 28 de noviembre del 2025 en la avenida 9 de Octubre. Foto: Peter Tavra Franco

Las primeras ofertas arrancaron en la avenida Nueve de Octubre, donde se concentran negocios de venta de electrodomésticos, y el primer cliente en toda la avenida fue Miguel Peralta, que esperó desde las 05:30 hasta que el local de Marcimex, en Nueve de Octubre y García Avilés abrió sus puertas a las 07:00.

Con calentador y zapatillas, Peralta llegó desde la Isla Trinitaria en busca de una laptop y una impresora. Tenía planeado gastar entre $ 200 y $ 300 por estos dos artículos, de acuerdo a la investigación previa que había hecho antes de este viernes negro. “Vi barato, al 50 % de descuento “, dijo el comprador que aguardado afuera del local.

No es la primera vez que Peralta aprovecha estas promociones, el año pasado compró en el mismo local un televisor.

Desde el suburbio, Betty Zambrano fue la segunda cliente en llegar al local compañada por su nieta, en busca de un televisor de 43 pulgadas por el que esperaba pagar $ 200.

Tampoco fue la primera vez que la cliente compra en Black Friday, pues en años pasados también llevó televisores.

Personal del local aseguró que la oferta que más atrae a los clientes es la de un televisor de 32 pulgadas a $ 99, aunque hay stock limitado de este producto por agencia.

Por ejemplo, para el local de la avenida Nueve de Octubre había solo 10 de esos televisores.

Mientras, otros clientes iban llegando a la arteria principal en busca de ofertas en este y otros establecimientos que este viernes empezaron a abrir temprano. (I)

