Delcy Rodríguez: «Venezuela y Rusia seguirán construyendo un nuevo mundo”

Se propusieron «42 nuevas acciones en 10 ámbitos» en el marco de la XIX Reunión de la Comisión Intergubernamental que establecieron Caracas y Moscú para adelantar proyectos conjuntos.

En el marco de los BRICS, Venezuela y Rusia seguirán construyendo un nuevo mundo donde prime el derecho internacional, el multilateralismo y la cooperación constructiva con fines pacíficos, aseguró este jueves la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

«Los BRICS representan la expresión de lo que debe ser el nuevo mundo. Un nuevo mundo basado en el derecho internacional, un nuevo mundo basado en el verdadero multilateralismo, un mundo donde se congrega para espacios de cooperación y no para dañar a otros países y a otros pueblos», sostuvo la alta funcionaria en la XIX Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia–Venezuela.

Tras apuntar que en el encuentro de esta jornada, donde la parte rusa estuvo representada por el viceprimer ministro ruso, Dmitri Chernyshenko, se propusieron «42 nuevas acciones en 10 ámbitos», la vicemandataria recalcó que la relación entre Caracas y Moscú «es indetenible y es indestructible”.

«Lo digo con la convicción de nuestras raíces históricas, que promueven la independencia, la autodeterminación y la soberanía. Son espacios en los que Rusia y Venezuela nos encontramos en el ámbito internacional, levantando las banderas de la paz, de la estabilidad, de la cooperación, del comercio sano, del intercambio en el marco del derecho internacional», alegó.

Mutuo beneficio

Rodríguez refirió que las iniciativas discutidas en esta oportunidad incluyen las áreas de petróleo, gas, transporte, deporte, cultura y finanzas. En este último caso, aludió directamente al sistema de tarjetas MIR en Venezuela, un mecanismo ruso de pagos internacionales alterno al SWIFT.

«Frente al bloqueo criminal contra nuestros países, que expresan es odio y resentimiento, mecanismos sanos, acordados entre nuestros países, que nos permiten avanzar sin ninguna dificultad», destacó.

En la misma línea, relató que los acuerdos agroalimentarios con los que se pretende potenciar las industrias chocolatera, cafetera y de productos del mar en el país suramericano, marchan viento en popa. A ello sumó que las dos naciones pactaron cooperar en la producción de insulina y en el desarrollo de vacunas contra el cáncer, lo que calificó como «uno de los mayores aportes de Rusia para la humanidad».

«Estos acuerdos comenzarán a hacerse realidad muy pronto», aseveró. De seguidas, valoró positivamente «poder contar con una gran potencia, como lo es Rusia, en todas las dimensiones; poder contar con una hermana mayor que nos ha tendido la mano y a quien agradecemos». «Saben que Rusia siempre podrá contar con Venezuela, como yo sé que Venezuela cuenta con Rusia«, concluyó.

Confirmado.net – RT