China registra 56.880 millones de viajes de pasajeros entre enero y octubre

BEIJING, China registró 56.880 millones de viajes de pasajeros entre regiones en los primeros diez meses de 2025, lo que supone un aumento interanual del 3,6 por ciento, informó hoy viernes el Ministerio de Transporte.

El volumen de carga también mantuvo el impulso de crecimiento. De enero a octubre, el volumen de carga operativa del país alcanzó los 48.290 millones de toneladas, un incremento del 3,5 por ciento respecto a hace un año.

Específicamente, el volumen de carga por carretera fue de 35.620 millones de toneladas, un 3,6 por ciento más interanual, mientras que el de la transportada por vías fluviales llegó a 8.290 millones de toneladas, un aumento del 3,5 por ciento interanual.

El tráfico de contenedores en los puertos experimentó un rápido crecimiento. En el mismo período, el tráfico de carga en puertos sumó 15.130 millones de toneladas, subiendo un 4,3 por ciento interanual.

De este total, el tráfico de carga del comercio interno creció un 4,6 por ciento, en tanto que el correspondiente al comercio extranjero lo hizo en un 3,7 por ciento.

La inversión en activos fijos en el sector del transporte totalizó 2,95 billones de yuanes (unos 417.000 millones de dólares) en los primeros diez meses del año.

Confirmado.net – Xinhua