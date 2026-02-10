Aviso inquietante para más de 1.000 millones de ‘smartphones’ Android

Urgente!

Más del 40 % de los dispositivos gestionados con este sistema operativo se encuentran en la zona de riesgo, advierte Google.

Más de 1.000 millones de teléfonos inteligentes basados en Android corren el riesgo de ser vulnerables a nuevos programas maliciosos, informa Forbes citando una advertencia de Google.

Según datos del gigante informático, solo el 7,5 % de los ‘smartphones’ con este sistema operativo utilizan su última versión, Android 16, mientras que el 19,3 % son gestionados por Android 15, el 17,9 % por Android 14, y el 13,9 % por Android 13.

Google ya no ofrece soporte a Android 12 o versiones más antiguas con correcciones de seguridad críticas, por lo que más del 40 % de los celulares con Android, es decir, más de 1.000 millones de dispositivos, se encuentran en la zona de riesgo.

La compañía recomienda a los usuarios de estos dispositivos que lo tomen en serio después de advertir en diciembre pasado que su sistema operativo se encontraba bajo nuevos ataques, por lo que emitió varias actualizaciones de seguridad.

Dado que esos dispositivos anticuados no pueden acceder a estas actualizaciones protectoras, se recomienda que sus usuarios compren nuevos móviles: es mejor un ‘smartphone’ seguro de gama media que un teléfono insignia no protegido.

Confirmado.net – RT

