Turismo en Guayaquil generó más de 650 millones de dólares durante 2025

Estados Unidos, Perú y Colombia lideran el origen de los turistas que llegan a Guayaquil.

Guayaquil recibió cerca de 2,4 millones de visitantes en 2025, lo que afianzó su posición como uno de los principales destinos turísticos del país y la región.

Guayaquil recibió cerca de 2.4 millones de visitantes en 2025, según el municipio.

De esa cifra, 1,9 millones fueron turistas y 539 fueron excursionistas, según el Municipio de Guayaquil.

“La ciudad dejó de ser únicamente un punto de tránsito y se consolida como un sitio donde los visitantes se quedan, recorren, consumen y aportan al crecimiento económico local”, manifestó la alcaldía en un comunicado.

Según cifras municipales, el impacto económico alcanzó los 658,2 millones de dólares, de los cuales 627,4 millones provinieron del gasto de turistas con pernoctación.

Este comportamiento reflejaría el peso de las estancias más largas y su efecto directo en actividades como hotelería, gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento.

También, la procedencia de los visitantes evidencia el fortalecimiento del posicionamiento internacional de Guayaquil.

Estados Unidos, Perú y Colombia fueron los principales países de origen de los visitantes, seguidos por Argentina, España, Chile, México, Canadá y Brasil.

El cabildo indicó que estos resultados responden a una estrategia sostenida de promoción y gestión turística impulsada por la Alcaldía de Guayaquil. (I)

Confirmado.net – El Universo