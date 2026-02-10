Moscú, 10 feb (Sputnik).- Rusia nunca ha rechazado contactos con la Unión Europea (UE), afirmó este martes la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova.

«Nunca hemos cerrado las puertas a ellos», dijo Zajárova en una entrevista con la agencia de noticias RIA Novosti con motivo del Día del Diplomático.

Al mismo tiempo, la diplomática recalcó que no se puede hablar con Rusia «desde una posición de fuerza» ni injerir en sus asuntos internos.

Zajárova agregó que Rusia trata a los otros países de la misma manera que ellos, por su parte, tratan a Rusia.

«Hay un abanico de países que, por una parte, tienen que obedecer a la lógica que se puede describir solo como un sistema de administración mediante órdenes y que domina dentro de la OTAN y, por consiguiente, dentro de la UE, y, por otra parte, desarrollan relaciones bilaterales con nosotros. Hay varios ejemplos, el más elocuente es el de Hungría», agregó la portavoz.

El bloque comunitario europeo, que aglutina a 27 países, intensificó su ‘guerra económica’ contra Rusia después de que esta nación iniciara en febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

La UE renueva cada medio año sus limitaciones contra compañías, ciudadanos y entidades de Rusia.

A su vez, Putin sostiene que la política de contención occidental contra su país forma parte de una estrategia a largo plazo y las restricciones económicas asestan un duro golpe a la economía mundial.

Con información de AGENCIA SPUTNIK