Astronautas chinos festejan cosecha de tomates espaciales para la Fiesta de la Primavera

BEIJING, En estos momentos, cuando China celebra la Fiesta de la Primavera de 2026, la tripulación de la misión Shenzhou-21, a bordo de la estación espacial Tiangong, ha recibido un regalo extraordinario: una buena cosecha de tomates cultivados en órbita.

Este «huerto espacial» ha demostrado una vez más el potencial de una vida sustentada para los vegetales más allá de la atmósfera terrestre.

En un video publicado el miércoles por China Media Group (CMG), el astronauta Zhang Hongzhang ofreció a sus compatriotas en la Tierra un recorrido por el que él llama un «rincón de sanación» en Tiangong, para mostrar el crecimiento vigoroso de las plantas de tomate.

El método que permite nutrir a estas plantas, denominado sistema de cultivo aeropónico, fue desarrollado por un equipo investigativo del Centro de Investigación y Entrenamiento de Astronautas de China.

Su funcionamiento consiste en vaporizar agua y convertirla en fina niebla, lo cual puede mejorar de manera significativa la eficiencia en el uso del líquido, explicó Zhang.

«Además, el sistema utiliza un espectro de luz LED especialmente diseñado para mejorar enormemente la eficiencia energética.

Como resultado, ahora tenemos ante nosotros esta vibrante escena de tomates cultivados en el espacio», comentó.

El sistema aeropónico fue entregado a la estación espacial por la nave de carga Tianzhou-9 en julio de 2025.

Su misión principal es validar tecnologías clave para el cultivo eficiente de plantas en medio de un entorno de microgravedad, según el informe del CMG.

Los datos recopilados servirán de referencia para futuras misiones espaciales de larga duración en que los sistemas biorregenerativos de soporte vital pueden resultar esenciales.

La vista y el aroma de los tomates madurando son un deleite para todos los astronautas a bordo. «Mira estos tomates. Son tan tentadores, con su olor tenue y fresco.

Cada vez que paso por esta zona, quiero respirar hondo y disfrutar de su fragancia», exclamó el astronauta Wu Fei.

«Solemos cuidarlos todos los días y registrar sus datos de crecimiento. Esta valiosa información sobre su crecimiento en órbita servirá como una excelente referencia para futuros cultivos en el espacio», detalló Wu.

La investigación va más allá de la mera observación.

Científicos en la Tierra están utilizando sistemáticamente la instalación de cultivo para estudiar múltiples aspectos de la agricultura espacial, tales como los métodos eficientes de plantación, la productividad de frutas y verduras, la capacidad de regeneración vegetal atmosférica y los protocolos optimizados para el cuidado de las plantas por parte de la tripulación.

Los aviones venideros para el «huerto espacial» de Tiangong contemplan ensayos dirigidos al cultivo aeropónico de trigo, zanahorias y plantas medicinales,con lo cual se irá ampliando progresivamente la diversidad de cultivos sostenibles en entornos orbitales.

Para los astronautas, el cuidado de este pequeño jardín proporciona una profunda relajación psicológica en medio de su exigente agenda.

«Ver un destello tan vibrante de verde en medio de la inmensidad del espacio es increíblemente sanor», destacó la astronauta Zhang Lu.

«También nos da mayor confianza para llevar a cabo nuestras posteriores tareas de experimentación».

«Seguiremos documentando el crecimiento de estos tomates y compartiremos más maravillas del ecosistema espacial con todos», añadió. Iniciado el 31 de octubre de 2025, el viaje espacial de la tripulación de Shenzhou-21 ya ha sobrepasado los 100 días.

Todas las tareas, que incluyen experimentos científicos, mantenimiento de equipos y gestión sanitaria, se desarrollan sin contratiempos, como lo ha informado la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

