Alcalde de Guayaquil entra a la Cárcel de Cotopaxi en la madrugada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ingresó la madrugada de este 12 de febrero a la Cárcel de Cotopaxi, en Latacunga, tras la orden de prisión preventiva dictada por el juez Jairo García dentro del denominado Caso Goleada. La Fiscalía lo procesa junto a otras diez personas por presunto lavado de activos y defraudación tributaria, aunque hasta el momento no ha difundido los indicios en su contra.

Traslado a Latacunga tras orden judicial

La tarde del 11 de febrero, el juez Jairo García dispuso prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil y varios de los implicados. Pasada la medianoche, un bus de la Policía Nacional salió desde el Complejo Judicial Norte rumbo a la cárcel de Latacunga.

El traslado se realizó bajo fuerte resguardo policial. En los exteriores del complejo judicial se concentraron simpatizantes del burgomaestre, quienes gritaron consignas a su favor mientras el vehículo abandonaba el lugar.

¿Quiénes cumplen prisión preventiva?

El juez resolvió prisión preventiva para:

Aquiles David Álvarez Henriques Xavier Mario Álvarez Henriques Antonio José Álvarez Henriques César Emilio Bravo Ibáñez Fernando Patricio Peñaherrera Venegas

Los hermanos del alcalde también fueron enviados al centro penitenciario de Cotopaxi.

Procesados con medidas sustitutivas

En el mismo dictamen, el magistrado dispuso medidas alternativas para otros implicados:

Pablo Ricardo Pita Rendón Carlos Andrés Asanza Colmont David Álvarez Kronfle Ricardo Fabio Bruzzone Puig Gastón Aparicio Loy Correa Pedro Juan Hidalgo Elinan (deberá usar grillete electrónico y se evaluará un eventual arresto domiciliario)

Fiscalía aún no publica los indicios

Aunque la acusación formal se sustenta en los presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria, la Fiscalía General del Estado no ha hecho públicos los elementos probatorios específicos contra el alcalde.

El Caso Goleada ha generado alta tensión política en Guayaquil y reabre el debate sobre el uso de la prisión preventiva en procesos de alto impacto público.

Reacciones y ambiente en Guayaquil

Tras conocerse el ingreso de Álvarez a prisión, redes sociales y actores políticos reaccionaron de inmediato. Algunos sectores califican la medida como un paso necesario en la investigación, mientras otros denuncian un proceso “oscuro” y cuestionan la falta de transparencia en la exposición de pruebas.

La situación podría tener implicaciones directas en la administración municipal de Guayaquil y en el escenario político nacional.