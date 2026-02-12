La frontera de Colombia paga la factura de la crisis con Ecuador

Bogotá, 12 feb (Sputnik).- El cruce regular de personas por la localidad colombiana de Ipiales (sur), en la frontera con Ecuador, cayó más de un 30 por ciento en las últimas semanas, a raíz del conflicto comercial y diplomático entre los dos países, dijo a la Agencia Sputnik el alcalde la ciudad, Amílcar Pantoja.

La disminución en el tránsito de personas ha traído problemas para la economía de la región, sobre todo para las zonas con pasos fronterizos.

Según Pantoja, donde antes cruzaban entre 1.300 y 1.500 personas al día, ahora lo hacen apenas entre 900 y 1.000.

«En los últimos días hemos constatado que existe una disminución de más del 30 por ciento en la migración regular, o la migración normal que para esta época solíamos tener», explicó.

El funcionario apuntó que el descenso ya impacta en sectores clave de la economía local como el transporte, el comercio y la hotelería.

El paso por el Puente Internacional de Rumichaca no es únicamente un asunto aduanero; es el corazón económico de Ipiales y uno de los principales corredores logísticos del país hacia el Pacífico sur andino.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el intercambio comercial entre Colombia y Ecuador superó los 2.300 millones de dólares en 2025.

Entre enero y noviembre de ese año, Colombia exportó a Ecuador 1.673 millones de dólares e importó 808 millones, de acuerdo con los registros oficiales de comercio exterior.

Aunque Ecuador no es el principal socio comercial de Colombia, sí es determinante para las economías regionales del sur del país, especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo.

El transporte de carga es uno de los sectores más golpeados, ya que el corredor de Rumichaca concentra una parte sustancial del comercio terrestre bilateral.

Además, luego de que Ecuador impusiera aranceles a Colombia aduciendo que Bogotá no hace lo suficiente para garantizar la seguridad en la frontera, los costos logísticos aumentaron hasta un 20 por ciento debido a la congestión y a la incertidumbre operativa, advirtió la Federación Colombiana de Transportadores de Carga).

La reducción de hasta 500 cruces diarios implica menos consumo en restaurantes, menor ocupación hotelera y caída en ventas del comercio minorista, particularmente en sectores que dependen del visitante ecuatoriano.

Pantoja ha solicitado formalmente a la Cancillería colombiana y a la Presidencia que la situación fronteriza sea prioritaria en los espacios de diálogo bilateral.

También ha pedido la reactivación del gabinete binacional, mecanismo creado en 2012 para coordinar políticas económicas y de seguridad entre ambos países.

«Creemos que este sería un escenario muy interesante para mitigar los efectos económicos, por ejemplo, el desempleo», advirtió.

Las fronteras que se enfrían comercialmente suelen enfrentar un aumento de la informalidad y del contrabando, fenómenos que pueden profundizar problemas de seguridad que, paradójicamente, estuvieron en el origen de la disputa diplomática.

Por ahora, Colombia y Ecuador no llegaron a acuerdos, a pesar de los intentos de diálogo como el ocurrido el viernes 6 de febrero, cuando un grupo de alto nivel liderado por la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, viajó a Quito para tratar de normalizar la situación.

La reunión terminó con una declaratoria de Colombia en donde anuncia que demandará a Quito ante la Comunidad Andina e impondrá más aranceles a los productos ecuatorianos.

Ecuador, por su lado, emitió una declaración en la que rechaza que Bogotá pretenda atribuirle la responsabilidad por el diferendo, «cuando precisamente su origen radica en la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur».

La escalada comenzó el 21 de enero, cuando el Gobierno ecuatoriano impuso un arancel del 30 por ciento a los productos colombianos por una supuesta falta de cooperación de Bogotá frente al narcotráfico y la criminalidad transnacional.

Colombia respondió con medidas recíprocas y además suspendió las ventas de electricidad a Ecuador, que depende en parte de ese suministro.

