Abogado de Aquiles Alvarez apela prisión preventiva en caso Goleada

En la reinstalación, el juez anticorrupción Jairo García dictó prisión preventiva para Alvarez y sus familiares.

A las 15:23 se reinstaló la audiencia de formulación de cargos contra once personas por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria en el que están involucrados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y dos de sus hermanos. Fiscalía lo denominó caso Goleada.

Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez. Foto: Carlos Granja Medranda

La detención se produjo en la madrugada del martes pasado, la diligencia se había iniciado en las primeras horas de este miércoles y la Fiscalía terminó sus alegatos aproximadamente a las 06:30 y después vino la participación de las defensas de los procesados y la réplica de Fiscalía.

El abogado defensor del alcalde, Ramiro García, en su cuenta de la red social X, sostuvo que sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con la investigación en el proceso, el magistrado dictó prisión preventiva.

Agregó que se utiliza la prisión preventiva como ‘forma de pena anticipada’.

Indicó que presentó oralmente el recurso de apelación a la prisión preventiva.

Cinco personas tendrán prisión preventiva: los tres hermanos Alvarez, César B. y Fernando P., otras cinco recibirán medidas alternativas y una persona, arresto domiciliario.

Raúl Chávez, asambleísta afín a la Revolución Ciudadana, calificó ‘como un abuso de poder y de la justicia’ y que ‘hay una persecución’ en contra de Alvarez.

El legislador mencionó que los abogados defensores ejecutarán las acciones correspondientes y se agotarán todos los recursos legales.

Carlos Soria, defensor de Pablo Pita, expresó que para su cliente no habrá prisión preventiva.

Las medidas cautelares serán presentación periódica y prohibición de salida del país.

Hubo dos grupos identificados: autores directos a los que se les dictó prisión preventiva y a los denominados colaboradores, medidas cautelares.

La instrucción fiscal durará 90 días. (I)

