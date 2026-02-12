¿Cuánto cuesta ir al Mariana Fest? Guía de hoteles, taxis y comida para el carnaval en Manta

El evento musical se realizará durante el feriado de carnaval en la playa El Murciélago y atraerá a miles de visitantes de la Sierra y la Costa.

Hoteles desde $ 15, taxis por $ 2 y almuerzos desde $ 3: así se mueve el gasto para asistir al Mariana Fest durante este feriado de carnaval en Manta.

El evento se realizará el domingo 15 de febrero en la playa El Murciélago entre las 14:00 y las 22:00 y reunirá a DJ nacionales e internacionales, lo que ha generado un incremento en las reservas hoteleras.

La organización del festival prevé una asistencia de entre 30.000 y 40.000 personas, con rotación de público a lo largo de la jornada.

El evento se consolida como uno de los más atractivos del calendario turístico de Manta y atrae principalmente a jóvenes provenientes de la Sierra, Guayas y Los Ríos

Hospedaje: precios y disponibilidad en Tarqui y zonas cercanas

Plutarco Bowen, dirigente del sector turístico de Tarqui, señaló que los hoteles de la zona registran un aumento progresivo de reservas para el feriado. Indicó que el interés se concentra principalmente en establecimientos económicos ubicados cerca del centro de la ciudad y de la playa El Murciélago.

En Tarqui operan 16 hoteles, con una oferta variada de habitaciones. Los precios por noche oscilan entre $ 15 y $ 25 por persona, dependiendo de los servicios incluidos. Algunos establecimientos ofrecen desayuno, mientras que otros incluyen únicamente alojamiento.

Bowen explicó que, aunque varios hoteles no cuentan con piscina o garaje propio debido a su infraestructura, todos ofrecen servicios básicos, como televisión por cable, wifi y baño privado. Además, la cercanía con la playa y con zonas comerciales compensa estas limitaciones.

Hoteles económicos: ocupación y expectativas

José Barrezueta, propietario del hostal Las Velas, ubicado en la calle 102 y 105 del sector Tarqui, indicó que actualmente mantiene una ocupación cercana al 20 %. Sin embargo, espera que la demanda aumente conforme se acerque el feriado.

Durante años anteriores, la ocupación hotelera en carnaval ha alcanzado niveles altos, especialmente cuando coinciden eventos masivos como el Mariana Fest.

Barrezueta señaló que las reservas representan una señal positiva, ya que en los hoteles económicos gran parte de los visitantes suele llegar sin reserva previa.

El hostal Las Velas ofrece habitaciones por $ 20 por persona, con acceso a internet y piscina. El establecimiento se encuentra a unos cinco minutos en vehículo de la playa El Murciélago y del malecón de Tarqui.

Jaime Ulloa, dirigente del sector hotelero de Manta, informó que las reservas en la ciudad alcanzan actualmente el 65 %, con una proyección de hasta el 90 % de ocupación durante el feriado de carnaval.

Según Ulloa, el Mariana Fest atrae principalmente a un público joven interesado en la música electrónica, lo que impulsa la demanda en hoteles con tarifas entre $ 20 y $ 30 por noche. Además, el evento genera la llegada de grupos de amigos desde otras provincias.

Transporte: costos de taxis y opciones a pie

El costo de un taxi desde la zona hotelera de Tarqui hasta la playa El Murciélago, donde será el evento, se mantiene entre $ 1,50 y $ 2. El trayecto dura alrededor de cinco minutos en vehículo y cerca de 20 minutos a pie, a través de zonas urbanas y ciclovías.

Desde la terminal terrestre de Manta hasta Tarqui, la tarifa promedio de taxi es de $ 2,50.

Alimentación: opciones económicas cerca del evento

En el sector del parque El Marisco, ubicado cerca de Tarqui, los visitantes pueden encontrar almuerzos desde $ 3 hasta $ 3,50. La zona concentra restaurantes populares y locales de comida típica.

Además, el área se encuentra próxima al megaparque Agustín Intriago y al malecón, lo que permite combinar actividades recreativas y gastronómicas sin necesidad de transporte adicional.

Artistas y programación del Mariana Fest

La edición 2026 del Mariana Fest apostará por una selección de artistas que han marcado ediciones anteriores.

Los artistas confirmados son Alcatraz, Flodzi, Javi Colina, Jeiko, DJ Rabbit, el peruano Sebastián Mateo y la DJ mexicana Feii Vega, reconocida en la escena electrónica latinoamericana.

El evento mantendrá acceso libre en la playa El Murciélago y contará con controles de seguridad coordinados con autoridades locales. (I)

Confirmado.net – El Universo