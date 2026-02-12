BEIJING, Un portavoz de la parte continental de China instó hoy miércoles a Estados Unidos a cumplir con el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos ya dejar de «armar a Taiwán».

China pidió a EE.UU. dejar de “armar a Taiwán” y respetar el principio de una sola China, señalando que la venta de armas agrava la tensión regional. Foto: Interne-Xinhua

Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, hizo estos comentarios en respuesta a una consulta de los medios de comunicación sobre las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán.

«En la búsqueda de intereses políticos egoístas, las autoridades del Partido Progresista Democrático (PPD) están dispuestas a actuar como un ‘cajero automático’ para los vendedores de armas estadounidenses ya suplicar una ilusoria ‘protección’ externa.

Tales comportamientos solo expondrán a Taiwán a una situación aún más peligrosa y traerán graves desastres para los compatriotas taiwaneses», subrayó Zhu.

Al responder a otra consulta sobre el presupuesto especial de defensa de Taiwán destinada a buscar cooperación militar con Estados Unidos, Zhu reiteró que la cuestión de Taiwán es enteramente asunto del pueblo chino y no admite interferencia externa.

La vocera instó a la parte estadounidense a actuar con prudencia en la cuestión de Taiwán, a dejar de enviar señales equivocadas a las fuerzas separatistas de la «independencia de Taiwán» ya abstenerse de interferir en los asuntos internos de China.

Los intentos de las autoridades del PPD de colaborar con las fuerzas estadounidenses en medios para la secesión militar sin dudas terminarán en fracaso, agregó Zhu.

Confirmado.net – Xinhua