«Ya se llevaron todo el oro»: Lula baja los humos a los que buscan aprovechar tierras raras de Brasil

El mandatario brasileño aseguró que creó un consejo para «cuidar los minerales críticos» e insistió en que Brasilia defenderá su soberanía nacional.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este martes que va a cuidar de las tierras raras y los minerales críticos «que son del pueblo brasileño» y no permitirá que países extranjeros se apropien de esos recursos frente a un mundo marcado por conflictos armados.

«Brasil es un país muy grande, es un país muy poderoso. Es un país que tiene muchas reservas minerales. Ahora inventaron una cosa llamada tierras raras y minerales críticos, que es una cosa muy importante para nosotros», dijo el mandatario en la 3.ª Conferencia Nacional de Desarrollo Rural Sostenible y Solidario, en Brasilia.

Lula denunció que «la democracia está corriendo riesgo en varios lugares» con la extrema derecha creciendo y el mundo alterado con «la mayor cantidad de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, con un conflicto armado en casi todos los continentes».

En este sentido, confirmó la creación de un consejo para «cuidar los minerales críticos, tierras raras» e insistió en que Brasilia defenderá su soberanía nacional.

«Ellos ya se llevaron todo el oro que teníamos, se llevaron toda la plata, ya se llevaron todos los diamantes y mataron a todos los indios y esclavizaron negros durante 330 años, y ahora no vamos a permitir que usen otra vez los minerales críticos que son del pueblo brasileño», agregó.

Confirmado.net – RT