Urgente!

«Ya se llevaron todo el oro»: Lula baja los humos a los que buscan aprovechar tierras raras de Brasil
El precio del petróleo obliga a América Latina a reaccionar
 La innovación de China marca el camino en las industrias del futuro, según presidente del Grupo 48
«Tienen la costumbre de regalar a sus aliados lo obsoleto»: Petro se lanza contra EE.UU. tras la tragedia del C-130
March 25, 2026

«Ya se llevaron todo el oro»: Lula baja los humos a los que buscan aprovechar tierras raras de Brasil

  • marzo 25, 2026
  • 0
  • 33
  • 2 Min Read

El mandatario brasileño aseguró que creó un consejo para «cuidar los minerales críticos» e insistió en que Brasilia defenderá su soberanía nacional.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este martes que va a cuidar de las tierras raras y los minerales críticos «que son del pueblo brasileño» y no permitirá que países extranjeros se apropien de esos recursos frente a un mundo marcado por conflictos armados.

«Brasil es un país muy grande, es un país muy poderoso. Es un país que tiene muchas reservas minerales. Ahora inventaron una cosa llamada tierras raras y minerales críticos, que es una cosa muy importante para nosotros», dijo el mandatario en la 3.ª Conferencia Nacional de Desarrollo Rural Sostenible y Solidario, en Brasilia.

Lula denunció que «la democracia está corriendo riesgo en varios lugares» con la extrema derecha creciendo y el mundo alterado con «la mayor cantidad de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, con un conflicto armado en casi todos los continentes».

En este sentido, confirmó la creación de un consejo para «cuidar los minerales críticos, tierras raras» e insistió en que Brasilia defenderá su soberanía nacional.

«Ellos ya se llevaron todo el oro que teníamos, se llevaron toda la plata, ya se llevaron todos los diamantes y mataron a todos los indios y esclavizaron negros durante 330 años, y ahora no vamos a permitir que usen otra vez los minerales críticos que son del pueblo brasileño», agregó.

Confirmado.net – RT 

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024