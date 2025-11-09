Xi se reúne con presidenta de COI Coventry y presidente honorario vitalicio Bach

GUANGZHOU, 9 nov (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy domingo con la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, y con el presidente honorario vitalicio de esta organización, Thomas Bach, en Guangzhou, capital de la provincia de Guangdong, en el sur de China.

GUANGZHOU, 9 nov (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy domingo con la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, y el presidente honorario vitalicio de esta organización, Thomas Bach, en Guangzhou, capital de la provincia de Guangdong, en el sur de China.

«A principios de este año, nos reunimos en Harbin para los Juegos Asiáticos de Invierno, cuando la ciudad estaba cubierta de hielo y nieve. Hoy, nos reunimos de nuevo en la ciudad calurosa y primaveral de Guangzhou para los Juegos Nacionales. Esto pone de manifiesto la asociación fuerte y estrecha entre China y el COI», dijo Xi.

China está lista para profundizar la cooperación de alto nivel con el COI y fomentar el Movimiento Olímpico, al mismo tiempo que se convierte en una potencia deportiva, aporta mayor sabiduría y fortaleza a la gobernanza deportiva global y hace mayores contribuciones a la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad, señaló el presidente chino.

Xi subrayó que los Juegos Nacionales son el evento multideportivo de mayor escala y de más alto nivel de China y que esta vez los juegos son organizados conjuntamente por Guangdong, Hong Kong y Macao.

Al señalar que la Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao es una de las regiones más abiertas y dinámicas económicamente de China, Xi dijo que el objetivo de promover el desarrollo del área es convertirla en un eje estratégico para el nuevo paradigma de desarrollo de China, un área de demostración del desarrollo de alta calidad y en una pionera de la modernización china.

Expresó confianza en que los Juegos Nacionales de este año mostrarán no solo los nuevos logros deportivos de China en la nueva era, sino también el progreso destacado de la modernización china en la Gran Área de la Bahía.

Coventry y Bach dijeron sentirse encantados de estar en Guangzhou para presenciar el dinamismo y logros enormes de la modernización china en la Gran Área de la Bahía.

Elogiaron el compromiso activo de China con el espíritu olímpico y su contribución significativa al Movimiento Olímpico, y dijeron que el COI está agradecido por el apoyo duradero y sólido de China y espera fortalecer aún más la cooperación con China para conducir el Movimiento Olímpico y llevar el espíritu olímpico a una audiencia global más amplia con el fin de elevar la solidaridad entre pueblos y promover la paz mundial.

También dijeron estar convencidos de que los Juegos Nacionales serán un evento espléndido y exitoso que servirá como catalizador para nuevos logros en el desarrollo deportivo de China.

Wang Yi, Huang Kunming y Shen Yiqin asistieron a la reunión. Fin

