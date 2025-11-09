Ecuador reporta cuatro fallecidos en enfrentamientos en una cárcel en el sur del país

Al menos cuatro reos murieron al interior de una cárcel de la provincia de El Oro (sur) y un número impreciso de internos resultaron heridos, informó este domingo el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

«Existen cuatro fallecidos. Al momento los heridos son atendidos por parte del personal de Salud», precisó el SNAI en un comunicado oficial difundido en la red social X.

#ComunicadoOficial | El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/kYwYmequXE — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) November 9, 2025

Según el texto, tras recibirse la alerta el equipo táctico de la Policía ingresó al establecimiento para controlar la situación en su totalidad.

Sobre las causas del presunto enfrentamiento entre reclusos, el SNAI apuntó que «esto se debe a la reorganización de los privados de la libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad».

En septiembre pasado también se registró una masacre en la cárcel de Machala, donde se reportaron 14 asesinados, entre ellos un guía penitenciario, presuntamente por un ataque del grupo delincuencial Los Lobos Box contra integrantes de Los Choneros y Los Lobos.

En la misma semana fueron asesinados 17 reclusos en la cárcel de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, en el noroeste del país, tras un enfrentamiento entre internos del penal.

Además, el SNAI informó el pasado 2 de noviembre que investiga la muerte de 12 personas privadas de libertad registradas en cárceles del país ubicadas en las provincias de Guayas (suroeste); Azuay (sur) y Esmeraldas (noroeste).

Del total, la entidad pública señaló que seis de las víctimas fallecieron en Guayas por muertes naturales; cuatro en Turi (Cuenca) y dos en Esmeraldas.

El SNAI apuntó que los casos calificados como muerte natural, bajo investigación, responden a las observaciones médicas preliminares, mientras se desarrollan los estudios completos que permiten confirmar o precisar el dictamen definitivo.

Ecuador registra desde enero al 27 de octubre un total de 7.439 muertes intencionales. (Sputnik)