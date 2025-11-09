Alemania celebra los 36 años de la caída del Muro de Berlín

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llamó este domingo (09.11.2025) a defender la democracia en momentos en que la ve ante las amenazas más grandes que ha vivido desde la caída del Muro de Berlín en 1989.

También invocó los momentos más oscuros y más luminosos de la historia alemana en medio del acto para conmemorar el 9 de noviembre, una fecha que calificó de «ambivalente» por los diversos acontecimientos con que está relacionada.

«107 años después del 9 de noviembre de 1918, la fecha de la proclamación de la primera república alemana, nuestra democracia liberal está bajo presión», dijo Steinmeier.



El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier. Imagen: Maryam Majd/POOL/AFP/Getty Images

«Populistas y extremistas se burlan de nuestras instituciones democráticas, envenenan nuestros debates y hacen negocio con el miedo», agregó.

Prosiguió recordando los pogromos del 9 de noviembre de 1938, la llamada noche de los cristales rotos, y dijo que 87 años después el antisemitismo se ha recrudecido desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

«¿Y 36 años después del 9 de noviembre de 1989, el día de la caída del Muro de Berlín? Sentimos ante todo cómo aumenta la distancia entre el este y el oeste, y cómo el recuerdo de la energía de la revolución pacífica pierde fuerza. No nos resulta fácil sacar fortaleza y confianza de las horas felices», afirmó.

Steinmeier aseguró que todo el que lo conoce sabe que él no tiende al alarmismo y a describir escenarios apocalípticos, pero agregó que ante la situación actual hay que atreverse a mirar a las amenazas que existen.

«No podemos entregarnos a una nueva fascinación por el autoritarismo y luego caer en una ausencia de libertad y que después todos digan que no lo habían querido ni lo habían sabido. Justamente hoy, 9 de noviembre, lo digo con claridad: lo podemos saber y lo sabemos», afirmó.

LEA MAS EN DW