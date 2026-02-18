Viajeros internacionales acuden en masa a China para la Fiesta de la Primavera del Año del Caballo

BEIJING, Con la llegada del Año del Caballo, cada vez más turistas internacionales se suman a las tradicionales celebraciones de la Fiesta de la Primavera en China.

Desde las vibrantes calles de Shanghai hasta los históricos palafitos de Hunan, en el centro del país, esta festividad, que este año se celebró el 17 de febrero, se ha convertido en un evento cultural global que impulsa un aumento del turismo receptivo.

Datos de las principales plataformas de viajes indican que, en las semanas previas a la celebración, las reservas de vuelos por parte de turistas extranjeros se dispararon en más del 400 por ciento interanual.

El incremento de visitantes se debe principalmente al mejoramiento de las medidas para la exención de visado y la facilitación de los viajes.

China ha ampliado su política unilateral de permitir la entrada sin visado, lo cual, según las cifras más recientes, permitió en 2025 a ciudadanos de 48 países ingresar sin este requisito, mientras que el número de los países que ofrecen exenciones recíprocas se elevó a 29.

Si bien los destinos tradicionales como Beijing, Shanghai, Chengdu y Guangzhou siguen siendo los favoritos, el mapa de la «China Chic» se está expandiendo.

Lanzhou, capital de la provincia noroccidente de Gansu, y Hohhot, capital de la región autónoma de Mongolia Interior, han cuadruplicado la cifra de quienes la visitan.

«Hay un número creciente de visitantes jóvenes que llegan al país y su gasto se está orientando hacia las experiencias en lugar de solo hacia el turismo», afirmó Zhou Weihong, subdirector general de la agencia de viajes Spring Tour, con sede en Shanghai.

Desde mercados bulliciosos hasta museos de alta tecnología, los turistas procedentes del exterior buscan una auténtica muestra de la vida china.

En el sur tropical, la provincia de Hainan se ha convertido en un destino principal para el consumo experiencial.

Desde que el Puerto de Libre Comercio de Hainan inauguró oficialmente las operaciones aduaneras especiales en toda la isla a finales de 2025, las compras han pasado a ser un componente central de numerosos itinerarios.

Daria, una visitante rusa que compró recientemente una tableta Honor en un centro comercial libre de impuestos en Hainan, comentó que los precios eran «significativamente más competitivos».

Kate, quien realizó su segundo viaje a la provincia insular, elogió la comodidad digital.

«Usar WeChat para el transporte y los pagos es tan fácil que China se ha convertido en mi destino predilecto para relajarme», comentó y agregó que sus hijos ahora son fanáticos de las cajas sorpresa de la tienda Miniso.

La efusividad por los viajes que se da durante la temporada de la Fiesta de la Primavera también está llegando a pueblos más pequeños y con una rica cultura. Mario, un viajero de Roma, tuvo su «primera sorpresa» en el poblado de Furong, un lugar pintoresco en la provincia de Hunan conocido por sus cascadas y su herencia étnica tujia.

A Mario le cautivó especialmente el brocado tujia, una artesanía que forma parte del patrimonio cultural inmaterial.

«Ver cómo los dedos de los artesanos revolotean sobre los hilos… No es solo un recuerdo; es una historia tejida en seda», expresó.

Al caer la noche, el antiguo poblado adquiere un brillo festivo mientras residentes locales y turistas se reúnen en círculo alrededor de una hoguera creciente para bailar al ritmo de la música tradicional.

Para el italiano, la calidez de los lugareños fue tan memorable como el paisaje. «Esta es una experiencia cultural única que nunca había vivido en Italia.

Me he enamorado aún más de la cultura tradicional china», destacó.

Confirmado.net – Xinhua