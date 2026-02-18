Grupo Especial cierra el Carnaval de Río entre ancestralidad y homenajes

RÍO DE JANEIRO, 18 feb (Xinhua) — La tercera y última noche del Grupo Especial del Carnaval de Río de Janeiro, el mayor y más famoso del mundo, convirtió al Sambódromo de la Marquês de Sapucaí en un inmenso escenario de memoria, ritmo y color, donde la ancestralidad africana, la cultura popular brasileña y el arte fueron los protagonistas de una jornada que cerró el ciclo de tres noches consecutivas de competencia entre las mejores escuelas de samba del país.

Bajo un cielo que osciló entre la humedad tropical y el brillo de los reflectores, cuatro escuelas tomaron la avenida en un mar de luces, tambores y coreografías milimétricas. Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio y Acadêmicos do Salgueiro desfilaron dentro del límite reglamentario de 80 minutos, completando sin contratiempos la maratón carnavalesca iniciada el domingo, en la que participaron 12 agremiaciones del Grupo Especial.

Juerguistas de la Escuela de Samba Imperatriz Leopoldinense participan en el desfile durante el Carnaval 2026, en el sambódromo Marquês de Sapucaí, en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de febrero de 2026. (Xinhua/Lucio Tavora)

La noche estuvo marcada por homenajes a grandes figuras de la cultura brasileña y por un fuerte énfasis en las raíces africanas. Paraíso do Tuiuti abrió la velando tiñendo la avenida de blanco y plata con una muestra sobre la tradición africana de Ifá. Elefantes mecánicos, pirámides doradas giratorias y divinidades antiguas crearon un paisaje místico que evocaba un viaje desde África occidental hasta Brasil.

Luego fue el turno de Unidos de Vila Isabel, que salió a la pista decidida a reconquistar la gloria y rindió tributo al multiartista Heitor dos Prazeres, con una puesta en escena que fusionó pintura, samba y símbolos afrobrasileños.

La Acadêmicos do Grande Rio llevó a la avenida el universo del movimiento Manguebeat, con alegorías inspiradas en el manglar y un homenaje al músico Chico Science.

El cierre de la noche quedó en manos de la Acadêmicos do Salgueiro, que apostó por la emoción y la memoria. La escuela dedicó su desfile a la carnavalesca Rosa Magalhães, con una propuesta centrada en la imaginación y la memoria, destacada por un imponente carro inicial y una batería que incorporó sonoridades poco habituales.

Con esta tercera noche, el Carnaval del Grupo Especial completó su ciclo de desfiles, tras las presentaciones en las jornadas anteriores de Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Beija-Flor, Viradouro, Portela, Mocidade Independente, Unidos da Tijuca y Acadêmicos de Niterói.

La expectativa ahora se concentra en la votación oficial de este miércoles, cuando los jurados decidirán a la campeona del Carnaval 2026. El resultado marcará el Desfile de las Campeonas del próximo sábado, una celebración sin competencia, solo con el orgullo de haber brillado ante millones de espectadores.

Tras tres noches de música ininterrumpida, carrozas monumentales y bailes que hicieron vibrar la avenida, Río de Janeiro se despide de su mayor fiesta con la certeza de haber contado, una vez más, su historia a través de la samba: una historia de resistencia, fe, color y alegría colectiva.

