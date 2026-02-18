Feriado de carnaval movió $ 81 millones de gasto turístico

El ministro de Producción destacó que el gasto, ocupación hotelera y viajes aumentaron este año, en comparación con 2025.

El turismo y el comercio se dinamizaron durante el feriado de carnaval, del 14 al 17 de febrero, dejando resultados positivos para la economía, según datos compartidos por Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Los cuatro días de descanso obligatorio generaron $ 81,9 millones de gasto turístico, un 12 % más que el año pasado, informó Jaramillo con un mensaje publicado en redes sociales este miércoles, 18 de febrero.

Asimismo, indicó que los hoteles registraron un nivel de ocupación del 49,6 %, lo que representa un 5 % más que el año pasado.

Y hubo más de 1.284 viajes, que equivalen a un 6 % más que en el mismo feriado de 2025.

Las provincias con mayor ocupación hotelera fueron Bolívar, Tungurahua, Santa Elena, Galápagos y Pastaza.

Mientras que Cotopaxi, Morona Santiago, Loja, Cañar y Sucumbíos destacaron por su dinamismo en el gasto turístico, posteó Jaramillo, al tiempo de resaltar que el turismo es una industria que genera ingresos, empleo y desarrollo. (I)

Confirmado,net – El Universo