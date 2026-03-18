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March 19, 2026

VI Exposición Internacional de Productos de Consumo de China tendrá lugar entre el 13 y 18 de abril 

  • marzo 18, 2026
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HAIKOU, La VI Exposición Internacional de Productos de Consumo de China (CICPE, por sus siglas en inglés) está programada para tener lugar en Haikou, capital de la provincia meridional china de Hainan, del 13 al 18 de abril, según fue anunciado hoy miércoles en una conferencia de prensa.

La VI Exposición Internacional de Productos de Consumo de China se realizará en Haikou con Canadá como invitado de honor y múltiples eventos para impulsar el consumo. Foto: Internet-Xinhua

Organizado conjuntamente por el Ministerio de Comercio de China y el gobierno provincial de Hainan, el evento de este año será el primero desde el lanzamiento de las operaciones aduaneras especiales del Puerto de Libre Comercio de Hainan en toda la isla.

Canadá será el invitado de honor en la exposición de este año. La sede principal para el evento de este año seguirá siendo el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Hainan.

La exposición contará con dos subsedes dedicadas: un área de exposición internacional de yates en Sanya y un área de exposición internacional de consumo de salud en la Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Lecheng, en Boao.

Se ha organizado un calendario completo de eventos, con lanzamientos de nuevos productos, sesiones de emparejamiento oferta-demanda y más de 10 actividades temáticas diseñadas para estimular el consumo.

Además, otros eventos especiales se centrarán en mostrar oportunidades de consumo dentro del Puerto de Libre Comercio de Hainan.

La quinta edición del CICPE atrajo la participación de 1.767 empresas y 4.209 marcas de consumo de 71 países y regiones en 2025.

Confirmado.net – Xinhua

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