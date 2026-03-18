Gremios colombianos acuerdan compromisos en reunión con autoridades, mientras se mantiene movilización en zona fronteriza

Reunión entre autoridades y representantes de los gremios del comercio y transporte internacional con la Cancillería de Colombia abre posibilidades de diálogo.

IPIALES

Una delegación integrada por los gobernadores de Nariño y Putumayo, los alcaldes de los dos departamentos fronterizas y dirigentes de las cámaras de Comercio y gremios de camioneros del suroccidente colombiano se reunieron, en Bogotá, con la canciller Yolanda Villavicencio, el ministro de Hacienda, los viceministros de Defensa, Comercio, Transporte, Industria y Turismo, para revisar solicitudes de representantes de la cadena logística.

Las autoridades coincidieron que la cita, desarrollada entre la mañana y tarde del 16 de marzo, sería el comienzo de una serie de encuentros que buscan acercar al Gobierno de Colombia con el Ecuador, para intentar persuadir a los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro, para que desistan de las tasas y aranceles impuestos a las exportaciones e importaciones en ambas naciones.

Durante la cita se establecieron los siguientes compromisos, informó el gobernador de Nariño, entre esos adelantar acercamientos en la reunión en Lima, Perú, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, con los representantes de los Gobiernos de Colombia y Ecuador, programada para el 25 y 26 de marzo, para la cual se está solicitando la participación de dos representantes de los gremios.

Además, entre los acuerdos, se anunció para la próxima semana una reunión de seguridad en Ipiales, liderada por el Ministerio de Defensa y los altos mandos militares, en el que se analizará el tema en territorio.

También será evaluada la implementación oportuna y diligente para la declaratoria de la ZEIF (Zona Especial de Intervención Fronteriza), conforme al artículo 17 de la Ley 2135 (declaratoria de emergencia), que brinda varios beneficios para enfrentar la problemática que soporta desde el pasado 1 de febrero el transporte y comercio internacional tras la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones y exportaciones en un 30% y 50%.

Así como la creación de mesas de trabajo con la participación de los actores de frontera, con las diferentes carteras relacionadas con la cadena productiva del comercio internacional, en los espacios concertados.

A la par, a un kilómetro de la vía Rumichaca-Ipiales, enlace de Colombia hacia la frontera con Ecuador, se mantiene bloqueo por noveno día por parte de camioneros.

Motoristas de la Asociación de Camioneros de Colombia, seccional Ipiales y la cadena logística del comercio binacional, continúan con una protesta en este sector, no permitiendo incluso el paso de mercancías provenientes de Perú, Chile y otros países.

La medida de hecho asumida en el lado colombiano, en la Y de ingreso a Ipiales, continúa de forma indefinida, indicó Óscar Obando, dirigente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, que lidera el bloqueo.

Iván Flórez, presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, expuso que por ahora no pasa ningún vehículo desde Tulcán a Ipiales y que esperan al 25 y 26 de marzo, los dos gobiernos tengan algún acercamiento.

Esta mañana del martes 17 de marzo, un reducido grupo de transportistas de carga de Tulcán realizó un plantón en el puente internacional de Rumichaca.

Un dispositivo policial controla el paso en el viaducto con el propósito de que no se altere el orden público.

Los usuarios frecuentes, turistas y viajeros deben caminar un kilómetro para realizar un trasborde en el sitio donde están los manifestantes del lado colombiano.

Furgones y tractocamiones cruzados en la calzada no permiten el paso de automotores.

Los dirigentes del paro insistieron que tienen alimentos para un mes y que allí permanecerán hasta que sean revisadas las tasas y aranceles impuestos.

Por su parte, Carlos Bastidas, presidente de de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi, expuso su preocupación por el contrabando en los pasos fronterizos no reconocidos, ubicados en la ruralidad.

Apuntó que la situación es “insostenible” por los problemas de la merma de trabajo, falta de pago de conductores, empleados y créditos. (I)

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